Il signore dei Leoni con le ali

LA RICERCASulle orme del Leone: da Venezia fino alla Grecia, passando per l'Alta Italia, l'Istria e la Dalmazia. È la poderosa ricerca compiuta da Arturo Benvenuti, il censimento dei Leoni di San Marco in pietra presenti sulle facciate di palazzi, su pozzi, in sottoportici, sulle pareti interne di chiese, sui campanili. Un lavoro svolto sul finire degli anni Ottanta, tuttora inedito. Una copia di questa ricerca, articolata in due volumi, è depositata all'Archivio diocesano di Vittorio Veneto, un'altra alla Fondazione Querini Stampalia di...