IL SET VENEZIA Un gioco a rimpiattino fra veri e falsi fotografi ha caratterizzato

IL SETVENEZIA Un gioco a rimpiattino fra veri e falsi fotografi ha caratterizzato ieri la giornata veneziana di The New Pope, il serial scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Un secondo sequel, dopo The young Pope con Jude Law. Il nuovo pontefice, uscito dalla fantasia di Sorrentino, ora è la stella americana sessantacinquenne nata in Illinois, John Malkovich. Si sapeva che il calendario delle riprese prevedeva ieri un corteo acqueo in Canal Grande, con il papa a salutare i fedeli come fece Benedetto XVI, papa Ratzinger, nel maggio 2011....