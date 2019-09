CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SEGRETARIO(d.gh.) «Avevamo visto la delibera e fatto le nostre osservazioni sulle misure di regolamentazione delle attività artigianali; sono state quasi tutte recepite. È una delle poche volte che siamo stati ascoltati». Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia, non è però particolarmente entusiasta della delibera votata ieri in consiglio comunale: «Inciderà poco perché è già operativa una delibera precedente che impediva moltissime aperture in quelle zone afferma De Checchi - Aggiunge poco a quello che già...