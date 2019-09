CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il segnale sarebbe forte: un italiano, Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari Economici dell'Unione. Ovvero colui che dovrà decidere sui conti pubblici di tutti gli stati Ue è un ex presidente del Consiglio di uno Paese che da sempre sottolinea l'esigenza di accompagnare la crescita alla stabilità. La scelta comunicata l'altra sera per telefono dal presidente del Consiglio Conte alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, riassume non solo l'intenzione dell'Italia di tornare protagonista nella scena europea...