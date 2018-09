Il sapiente pioniere dell'età barocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOMario MessinisClaudio Scimone è stato il più fervido divulgatore del Settecento veneziano e veneto con i Solisti che fondò nel 1959. I Virtuosi di Roma e i Musici erano i due complessi che lo avevano preceduto di qualche anno nella esplorazione della civiltà barocca. Ma l'impegno di Scimone fu molto più ampio nello studio e nella riproposta di repertori desueti, sia come presenza concertistica, sia per le innumerevoli proposte discografiche. Come direttore si prodigò non soltanto con i Solisti veneti, ma anche con orchestre...