IL SALVATAGGIO

TREVISO Due manifestazioni di interesse per rilevare uno o entrambi gli asset che l'amministrazione straordinaria del gruppo Stefanel ha posto in vendita. Lo si apprende da fonti sindacali al termine di un incontro al Ministero dello sviluppo economico che si è svolto ieri mattina con il commissario, Raffaele Cappiello. Le offerte, non vincolanti, proverrebbero da un fondo straniero e da un imprenditore industriale italiano e saranno confrontate con quelle che potranno ancora essere fatte pervenire entro il 1 luglio.

In vendita il marchio Stefanel, l'immobile di proprietà a Ponte di Piave, dalla rete degli oltre 30 punti vendita locati in Italia (di questi solo tre sono stati finora riaperti in via sperimentale, dopo il confinamento per l'emergenza Covid-19) ed eventualmente da partecipazioni in società controllate estere; Interfashion, costituita dalla società che produce e distribuisce, capi di abbigliamento a marchio High (posseduto dalla controllata lussemburghese Hi-Int). La data per òe manifestazioni con carattere vincolante è stata invece fissata la data del 4 settembre. Stefanel impiega oggi circa 60 addetti nella sede storica di Ponte di Piave ed altri 110 circa nei negozi in Italia, dei quali solo tre sono stati finora riaperti in via sperimentale dopo il confinamento per l'emergenza Covid-19.

La Regione è attenta e vigila su processo di vendita: «La fase commissariale porti a piano di rilancio industriale». Ieri al tavolo ministeriale convocato dal Mise ha partecipato anche l'Unità regionale di crisi aziendali, coordinata da Mattia Losego che rappresentava anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. La Regione Veneto ha ribadito «l'impegno, nell'ambito delle proprie competenze, a vigilare perché l'operazione avvenga in una prospettiva industriale di rilancio di un'azienda storica, che è simbolo del manifatturiero veneto e italiano. Per la Regione Veneto, che ha seguito la vertenza in corso in ogni sua fase, l'unica seria prospettiva per questa realtà tessile e il relativo marchio commerciale sta in un solido rilancio industriale, con relative garanzie occupazionali, produttivi e commerciali».

I dipendenti sono in cassa integrazione a rotazione e sperano in soluzione positiva valutando che l'azione fatta in questo ultimo anno è stata positiva anche dal punto di vista della produzione e del miglioramento del prodotto. Ma il settore a causa dell'emergenza coronavirus sta sicuramente vivendo un momento difficile e il rilancio dovrà per forza di cosa passare da robusti investimenti e una strategia a lungo periodo che valorizzi un marchio storico per l'abbigliamento veneto e italiano fondato negli anni 50 dalla famiglia trevigiana Stefanel e poi sprofondato in una crisi che i fondi Oxy e Attestor non sono riusciti ad arginare. A novembre 2019 Stefanel registrava un indebitamento netto di 94,2 milioni.

I FONDI

La crisi profonda di Stefanel è iniziata dopo il 2009. Il gruppo trevigiano è riuscito a resistere fino al 2017, quando entrano come nuovi azionisti al 71% i fondi di private equity Oxy e l'inglese Attestor, con Giuseppe Stefanel che mantiene il 16,4%. Il loro piano di ristrutturazione lacrime e sangue però non è servito.

