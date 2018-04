CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALUTOVENEZIA Dalla Toscana alla laguna di cui si è profondamente innamorato, e per questo ha deciso di prendere casa a pochi passi da Piazza San Marco.Si dedicherà all'arte, alla lettura e al tennis il prefetto di Venezia Carlo Boffi, che lascerà il suo incarico il 30 aprile per andare in pensione, pur non allontanandosi poi molto. E all'orizzonte non esclude qualche incarico in città. In attesa della nomina di un suo successore, dal 1 maggio, sarà il viceprefetto vicario, Sebastiano Cento, a farne le veci. EMERGENZA CONATra i...