Il salone del mobile e la settimana del design hanno celebrato l'innovazione e la qualità del nostro made in Italy, in una Milano elettrizzante, piena di visitatori, al suo massimo splendore. Un modello di città virtuosa che mette assieme moda, design e cultura. In questa occasione, è il sistema casa alla ribalta. Dal mobile si è passati all'arredamento per approdare ora, per l'appunto, al sistema casa nel quale, assieme al mobile, confluisce tutto quello che costituisce un appartamento per viverci: dall'ambiente bagno, all'oggettistica,...