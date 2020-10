IL SAGGIO

«Così come cantano i merli», erano soliti dire i nonni mezzo secolo fa, intendendo «con amore e con rabbia». E nel periodo della pandemia ha fatto suo quel modo di dire d'altri tempi e l'ha esplicitato in un libro, dove l'amore è nei confronti di chi ha perso la vita a causa del Coronavirus, e la rabbia è scatenata dalla certezza che tutte quelle morti si sarebbero potute evitare, con un po' di buonsenso, lo stesso del modello-Veneto. Paolo Crepet, medico e psichiatra, come si definisce lui stesso, oggi alle 16,30 sarà a Padova alla Fiera delle Parole a presentare Vulnerabili edito da Mondadori, con sottotitolo Cosa abbiamo imparato dal virus e quale futuro ci attende.

Lo specialista, in tono ironico, a volte satirico visto che lascia sottintendere che «c'è da ridere per non piangere di fronte a certi paradossi», inizia il saggio scritto «nel bel mezzo di una tempesta surreale, senza lampi e tuoni», ricordando la drammatica sequenza dei camion carichi di bare partiti da Bergamo e diretti ai crematori di altre città, perché per quelle persone mancate in totale solitudine, anche l'ultimo passaggio terreno è stato in isolamento «lontano dagli sguardi e dalle lacrime di parenti e amici». E alla fine l'autore arriva a concludere che la lezione che ci ha impartito il Covid ha anche aspetti positivi, ma che si rivelano tali solo a chi è in grado di interpretali.

IL CONTENUTO

«Prevedere - spiega Crepet - è il mestiere delle persone intelligenti, ma mi pare che imperversi la mediocrità, visto che abbiamo una classe dirigente che non aveva immaginato che sarebbero arrivate l'estate, con tutto quello che ha comportato, la riapertura delle scuole, all'insegna del caos e dove il sottosegretario si limita a far sentire la sua vicinanza ai presidi, e che anche ora non realizza che avremo le feste di Halloween, o gli affollamenti nei vicoli medioevali di San Gregorio Armeno, quando la gente andrà a comprare, come da tradizione, i pastorelli natalizi, incurante dei rischi del virus. Un virus che a sua volta è intelligente, e persino generoso, che ci dice attenzione, anche se non lo prendiamo sufficientemente in considerazione. Ed è tragico non ascoltarlo. Per esempio, oltre che pregare la Madonna, dovremmo tutti vaccinarci contro lo pneumococco, strategico secondo i virologi per combattere anche il Covid; purtroppo le dosi, che io stesso a Roma dove abito sono andato inutilmente a chiedere in farmacia e dal medico di base, non ci sono ancora». Ma sul fatto che la pandemia ci abbia migliorati, Crepet non ha dubbi. «Mi piacerebbe molto parlare con Silvio Berlusconi: so che lo troverei più vulnerabile, più sensibile...».

IL FUTURO

«Sono partito da Bergamo per arrivare a prefigurare un futuro molto complicato, in cui abbiamo due possibilità - ha aggiunto Crepet -. La prima, che mi auguro non si9 concretizzi, è che ci sia uno scenario ibrido, in cui si mischia tutto, compreso il fatto che non si è capito cosa ci stia insegnando il Covid: in pratica in questo quadro abbiamo la gente che non vede l'ora che finisca la nottatae che tutto ritorni come prima. La seconda, quella che auspico si concretizzi, è una sorta di new deal, un potente cambiamento dell'economia e del nostro modo di vivere, che non può essere basato su qualche innovazione tecnologica, come lo smart working, ma che è invece una grande scommessa sull'arrivo di una forma nuova di capitalismo, lento e dolce, all'insegna del coraggio e della passione per i giovani. Certo, bisogna essere disposti a rinunciare a qualcosa per avere una speranza. Ed esattamente come me la pensano due persone Mario Draghi, esperto di economia, e Carlin Petrini, gastronomo. Intelligenti, perché sanno prevedere».

Nicoletta Cozza

