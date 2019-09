Il sacrestano torna in Sri Lanka «Il mio grazie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOQuando arrivò dallo Sri Lanka per la prima volta in Italia era il 1989. Non era ancora maggiorenne, aveva 17 anni, e cercava fortuna nel nostro Paese. Trent' anni dopo, Kanchena Perera, 47 anni, sacrestano della parrocchia di Santa Maria Elisabetta, oggi padre anche di due figli, ha deciso di tornare a casa, nel suo paese d'origine di Jaela in Sri Lanka, per aiutare e stare vicino ai suoi genitori ormai molto anziani. Questa è la storia di Kanchena, che tutti ormai considerano lidense. Con coraggio ha deciso di tornare a casa, anche se...