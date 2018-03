CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL ROMANZOI lunghi capelli color carbone gli ricadevano sul viso in ciocche disordinate e lucenti. Gli occhi, in parte nascosti dietro un ciuffo ribaldo, lampeggiavano un irriverente color acquamarina e rivelavano un'energia non comune. Un sorriso bianco gli tagliava il viso mentre se ne stava comodamente seduto a un tavolaccio in legno. Si gingillava con un goto, un bicchiere in vetro, incerto se gustare la Malvasia dalle sfumature chiare che vi era appena stata versata. Situata nel sestiere di San Polo, nei pressi di Rialto, la Cantina Do...