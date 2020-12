IL RITRATTO

segue dalla prima pagina

Pietro era l'ultimo di nove figli di un agricoltore che per la guerra aveva perso quasi tutto e adesso un po' per fuggire dalla miseria, un po' per scappare dal fascismo, subito dopo il delitto Matteotti aveva caricato la famiglia sul treno ed era emigrato. Pietro nel tunnel tra l'Italia e la Francia ebbe paura di essere diventato cieco e gridò chiamando la mamma. Ma era solo il buio! Eravamo poveri e semplici.

Pietro Costante diventa semplicemente Pierre e il cognome va bene com'è, in francese suona quasi come si legge. Va a bottega da un sarto a Vichy e impara a cucire e tagliare; in piena occupazione nazista cerca di raggiungere Parigi come volontario della Croce Rossa e i tedeschi lo fermano con una valigia di cartone vuota.

L'APPRENDISTATO

È un sarto visionario e nella Francia del dopoguerra c'è bisogno di uno come lui per rilanciare l'alta moda. Lo assume Elsa Schiapparelli, lo rifiuta Balenciaga, gli dà fiducia Christian Dior che nel 1947 lo mette a capo della sua sartoria. È tanto bravo che quando nel 1950 decide di mettersi in proprio aprendo una maison a suo nome, Dior lo saluta con 144 rose rosse.

Il rosso è il suo colore portafortuna, raccontava di aver incominciato con 200 mila cappotti rossi plissettati venduti negli Stati Uniti d'America. Certo non passa inosservato, ha fantasia e collabora con Jean Cocteau per i costumi de La bella e la bestia in teatro e in seguito disegna altri spettacolari costumi per il ballo in maschera organizzato a Venezia da Charles de Beisteguì nel 1951. Era il famoso ballo a Palazzo Labia, mille invitati tra i quali Dior, Dalì, Orson Welles, Churchill e il re Faruk d'Egitto. Ne parlarono riviste e cinegiornali di tutto il mondo e il nome di Cardin incominciò a diventare famoso. Due anni dopo lo stilista può presentare la sua prima collezione.

LE GRANDI IDEE

Ha grandi idee, l'haute couture parigina gli sta stretta, è il primo in assoluto a entrare nel mercato giapponese, il primo a portare le sue modelle dentro i grandi magazzini Printemps. È il 1959, la Camera Sindacale della Moda lo caccia, per poi richiamarlo. È appena nato il prêt-a-porter, la moda pronta, che non significa rinunciare all'eleganza. Parla di moda democratica ben prima del Sessantotto, e sono proprio gli Anni Sessanta a garantirgli la dimensione mondiale e la patente di genio della moda. Con Andrè Courrèges e Paco Rabanne capisce in anticipo cosa il mondo nuovo vuole: insieme stravolgono i concetti della moda, operano una sorta di futurismo ispirandosi alle più recenti conquiste spaziali.

Cardin preferisce le geometrie enfatizzate, anelli, vestiti di fibre sintetiche, pullover-bozzoli, short e stivaloni in vernice. S'inventa la bubble dress, quasi in omaggio a una famosa villa sul Mediterraneo tutta sviluppata architettonicamente a bolle. È la sua invenzione più nota, un abito più stretto in vita e con rigonfiamento della gonna. In Italia lo battezzano subito a palloncino, ne offre una dimostrazione a Sanremo una giovanissima Mina cantando non a caso Le mille bolle blu.

Poi si rivolge alla moda maschile, si batte per lo stile unisex, sperimenta nelle forme e nel materiale. Fa di più: crea il miglior mix possibile tra il nascente made in Italy e l'estetica parigina. Aggiunge al talento la visione imprenditoriale: è il primo ad aprire boutiques in Cina e in Russia, a far sfilare i suoi modelli sulla Grande Muraglia. Il primo ad usare il marchio per prodotti che non siano soltanto di abbigliamento, tocca ogni settore con i suoi oggetti firmati. Gli stilisti che verranno gli dovranno moltissimo.

VILLE E PALAZZI

Il vecchio figlio di emigrati si rivede nella sua voglia di comprare case e terre. Acquista una bella casa a Parigi, una a Venezia per non tradire le origini, sulla Costa Azzurra la famosa villa delle bolle, il vecchio castello di Lacoste dove una volta aveva abitato il marchese De Sade. Entra nel mondo della ristorazione acquistando il famoso Maxim's di Parigi e in poco tempo le sedi si moltiplicano nel mondo. La sua è una griffe famosa, funziona da garanzia.

Ha ancora idee, una sola non gli riesce ed è quando accarezza il sogno di regalare qualcosa a Venezia. Immagina una torre di 250 metri, il suo Palais Lumière, con servizi, uffici, teatro, negozi. Gli obiettano che la torre rovinerebbe lo skyline di Venezia, lui si adatta anche a Marghera dove niente rovinerebbe certo la linea del cielo. Vorrebbe inaugurare la Torre Cardin per l'Expo 2015, ma la città gli volta le spalle. Forse per gelosia, sicuramente per la politica, commenta.

IL SOGNO IRREALIZZATO

Lo accompagna nella spedizione veneziana il nipote Rodrigo Basilicati, direttore generale della Maison. Cardin è un signore quasi novantenne, veste elegantissimo, naturalmente Cardin, dalla cravatta ai mocassini, muove piccoli passi, si esprime con un italiano che ha conservato la dolcezza veneta dei genitori e la rotondità della erre francese. Finge di arrendersi, ma non si rassegna. E quando qualche anno dopo ritornerà a Venezia alla mostra del Cinema per un cortometraggio sulla sua vita, quella torre ritornerà nei suoi discorsi. Con un progetto: Arrivare a 100 anni e ricominciare. Sincero anche nei ricordi, come quando ammette l'amore per Andrè Olivier il suo collaboratore morto nel 1993 e quello per Jeanne Moreau racchiuso in una notte al Danieli di Venezia. Amo la virilità in un uomo e la femminilità in una donna, spiega.

L'uomo del futuro non ce l'ha fatta. Anche questa è la sua eredità. Tutto quello che è Pierre Cardin è mio. È suo il bambino che in treno aveva paura di diventare cieco, è suo il vecchio gigante che si chiude nell'ultima bolla e se ne va.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA