IL RITRATTO

Quando le balere riapriranno e si tornerà a suonare e a ballare, il popolo del liscio lo farà ancora più forte, per permettere a tutta quella gioia e a quelle note di arrivare fino al cielo. Strappando un sorriso al re. Raoul Casadei era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dallo scorso 2 marzo. Aveva contratto il Covid, come molti membri della sua grande famiglia, che si trovano in quarantena fiduciaria nella villa, detta il recinto, a Villamarina di Cesenatico, dove ieri i fan sono accorsi a rendere omaggio al musicista. Le condizioni di Casadei, 83 anni, si sono progressivamente aggravate. Fino alla morte, avvenuta ieri mattina. «Stava benissimo, in salute. Era in forma come un ragazzino, faceva 10-15 chilometri tutti i giorni a piedi con le racchette. È uscito dalla sua vita con un vero colpo di scena, improvvisamente», ha detto, sgomento, il figlio Mirko.

IL SUCCESSO

Fu a lui che nel 2000 il grande Raoul, stanco della vita on the road, cedette il timone della storica Orchestra Casadei, fondata addirittura nel 1928 dallo zio Secondo. Raoul ne era divenuto capobanda nel 1971, dopo la scomparsa di quest'ultimo. Fino ad allora il complesso romagnolo era stato una realtà pressoché locale. Fu Raoul a rendere l'Orchestra un fenomeno pop, con la complicità di personaggi illuminati come Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar e direttore artistico di Sanremo, che portò Casadei e compagni alla kermesse estiva nel 1973 con Ciao mare e poi in gara al Festival l'anno successivo con La canta. Arrivarono poi il Disco per l'estate del 75 con Giramondo, il film Vai col liscio di Giancarlo Nicotra e l'esibizione al Giro d'Italia del 76, Domenica In con Corrado nel 78. Romagna mia, scritta nel 1954 dallo zio Secondo, cominciò a far ballare le balere di tutta Italia. Divenne un evergreen intergenerazionale: Jovanotti la cantò a Rimini durante un suo concerto nel 2015, facendo impazzire i fan. Il telefono dell'ufficio di Casadei prese a squillare ininterrottamente, con richieste che arrivavano da ogni sala da ballo. I componenti si spostavano da una città all'altra durante le tournée a bordo di un furgoncino. Il gruppo conquistò pure la copertina di un numero di TV Sorrisi e Canzoni, a riprova del successo nazionalpopolare: Esplode il liscio in Italia. Lo stesso tipo di successo conquistato ora a Sanremo dagli Extraliscio: «Raoul Casadei era il liscio. Un genere che è sinonimo di festa e aggregazione. Sono felice di aver portato questa musica a Sanremo. Sono sicuro che anche lui avrà apprezzato. Da romagnolo di nascita ricordo quando da ragazzino con il liscio tutto diventava una festa, con Casadei si creava l'evento perché lui era il re», è il tributo di Amadeus. Degli Extraliscio fanno parte anche due ex componenti dell'Orchestra Casadei, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo Conficconi. «Sono felice che abbia fatto in tempo a vedere alcuni dei suoi ragazzi esibirsi al Festival di Sanremo. Ha regalato serenità, semplicità, ottimismo, bonarietà e allegria», ha scritto il primo sui social. E Conficconi: «Ho passato dieci anni, dal '90 al 2000, al suo fianco. Ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna. Le nostre famiglie hanno vissuto momenti bellissimi».

I RICORDI

Ciao mare nel 73 fu una hit e scalò le classifiche: «Da solo vendevo più dischi di tutti quelli che erano nella mia casa discografica, la Produttori Associati, che vantava gente del calibro di Fabrizio De Andrè. Facevo 300/350 concerti l'anno. Incredibile», ricordava Casadei. Negli Anni 80, con il boom della disco music, la popolarità dell'Orchestra scemò. Dopo aver ceduto la guida dell'ensemble al figlio, il musicista provò a fare tv, partecipando pure come concorrente al reality L'isola dei famosi: «È sempre stato amato da tutti: ragazzi, adulti, anziani. Il suo messaggio di allegria, positività, sincerità e genuinità resterà sempre vivo», dice Mirko. «La Romagna, L'Italia e il mondo intero ti salutano e ti abbracciano con tanto amore», lo ricorda sui social un'altra romagnola doc, Laura Pausini.

Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

