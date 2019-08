IL RITRATTO Per i ragazzi degli Anni Sessanta il suo nome rimarrà legato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOPer i ragazzi degli Anni Sessanta il suo nome rimarrà legato per sempre a Provolino, il pupazzo portato al successo in programmi della Rai come Vengo anch'io, Senza rete e La domenica è un'altra cosa. Ma Raffaele Pisu, scomparso ieri all'età di 94 anni a Castel San Pietro Terme (Bologna), è stato molto di più.LA BIOGRAFIALa sua biografia lo definisce attore, comico e conduttore radiofonico e televisivo e già questo la dice lunga sulla sua poliedricità. L'elenco degli spettacoli teatrali che lo hanno visto in scena, dei film...