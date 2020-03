IL RITRATTO

PARIGI

Aveva dovuto smettere un po' di tempo fa, poco prima dei 90 anni: le dita deformate da oltre settant'anni di lavoro e dall'artrosi non riuscivano più nemmeno a firmare una dedica. «Non ho più la mano disse in una delle ultime interviste, sempre energico Mi addolora. Capisco solo adesso quanto mi piacesse finire un lavoro. Non dico mica che ho fatto cose meravigliose, ma ero felice di migliorare. Mi bastava».

Albert Uderzo è morto ieri notte a Neuilly, alle porte di Parigi, a 92 anni: «Un arresto cardiaco durante il sonno, non il coronavirus», ha voluto precisare la famiglia. Forse, come diceva, non ha fatto cose meravigliose parte del mondo un po' snob del fumetto glielo rimproverava - ma di certo ha fatto cose grandissime. Asterix per esempio: il fumetto francese più tradotto, venduto (375 milioni di album) e letto al mondo. Del mancato riconoscimento da parte dei suoi pari rideva, ma ne soffriva anche, e non lo nascondeva: «Bisognerà proprio che muoia perché alla fine si parli bene di me?», diceva.

ORIGINI VENETE

Figlio di immigrati italiani (suo padre, Silvio, era vicentino di Piovene Rocchetta), Alberto, naturalizzato a 7 anni, decise di togliersi da solo la O del nome «per fare più francese: avevo troppo sofferto durante la mia infanzia dell'idea che si aveva degli italiani». Ma alle sue origini venete era in realtà molto legato, tanto da essere stato più volte a Oderzo, città alla quale faceva risalire il suo cognome e la cui storia lo aveva appassionato. E quando parlava delle sue radici non mancava mai di citare quelle opitergine. Dei francesi conosceva come nessuno vizi e difetti. Furono quelli a far nascere Asterix, Obelix e gli amici del piccolo villaggio gallico dell'Armorica. La storia è nota: è un giorno di fine agosto del '59, lui e il suo amico René Goscinny sono seduti a un tavolo di un caffè a Bobigny, davanti al cimitero di Pantin, periferia popolare a nord-est di Parigi, e cercano un'idea per il giornale che vogliono creare (sarà il mitico Pilote). Hanno 31 e 32 anni. Uderzo disegna da quando ne ha sette, da quando ha cominciato a divorare i fumetti, soprattutto quelli americani, soprattutto Topolino. È daltonico, forse per questo non è diventato pittore. Lui e René sono stati licenziati dalla World Press dove hanno lavorato per anni, dove hanno creato insieme Jehan Pistolet il corsaro, Oumpah-Pah l'indiano, Luc Junior il reporter, e dove avevano cercato di fondare un sindacato dei disegnatori. «In un quarto d'ora avevamo trovato il nostro personaggio», ha raccontato tante volte Uderzo: doveva essere un gallo, perché i Galli sono lo specchio dei vizi e delle virtù dei francesi. Sarà un antieroe, e si chiamerà Asterix, come asterisco, il segno tipografico che è un puro prodotto dell'immaginazione. Goscinny scrive, Uderzo disegna: «Ero partito sull'idea di un personaggio alto, ma René mi sottopose l'idea di farlo basso, smilzo, non necessariamente intelligente né bello, ma astuto e furbo, insomma il contrario di quello che si faceva allora, degli eroi forti con cui i bambini si identificano».

L'ESORDIO

Il debutto di Asterix il gallico è modesto (6 mila copie), ma dal secondo in poi le vendite volano. «Mi ricorderò sempre del tipo che si occupava delle vendite dalla casa editrice Dargaud raccontò Uderzo un tipo pretenzioso che si aggirava per i corridoi in stivali e cravatta. Un giorno gli chiesi se potevamo tirare qualche copia in più. Mi rispose: se riuscite a vendere 30 mila copie, vedremo. Peccato che fosse andato in pensione quando siamo arrivati al milione».

24 ALBUM

Tra il 59 e il '77 Goscinny sceneggiatore e Uderzo disegnatore sfornano 24 album. Nel '77 Goscinny muore e Uderzo decide di creare la propria casa editrice e di lanciarsi anche nella sceneggiatura, cosa per la quale era meno dotato. Seguono gli anni della lite con la figlia unica Sylvie per i diritti sulle Edizioni Albert-René. La pace arriva dopo sette anni di guerra aperta e procedure giudiziarie che lo lasceranno «molto ferito». Nel 2005 aveva firmato il suo ultimo album, Quando il cielo gli cadde sulla testa, che mette in scena alieni e extraterrestri. La storia lascia i lettori scettici, Uderzo decide di lasciare la mano. Spesso offuscato dalla genialità sceneggiatrice di Goscinny, Uderzo aveva come disse il maestro Franquin, il padre di Marsupilami e Gaston Lagaffe «un'efficacia mai vista nel fumetto, un'espressività ineguagliabile». Disse di lui che era «un genio incompres». Dai colleghi, forse, ma il pubblico no, lo ha sempre compreso benissimo.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA