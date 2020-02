IL RITRATTO

Nessuno è immortale, però a qualcuno riesce meglio il tentativo. Kirk Douglas se n'è andato a 103 anni, facendosi beffe della morte almeno in un paio di volte (un incidente aereo nel 1991, un ictus cinque anni dopo). Solo il regista portoghese Manoel De Oliveira lo ha fregato (106) e solo Olivia de Havilland può battere tutti (a luglio arriva intanto a 104). Per il mondo è stato una leggenda del cinema, per noi è soltanto semplicemente un papà, ha dolorosamente scritto il figlio Michael, anche a nome degli altri due fratelli rimasti (Joel e Peter, il terzo - Eric- morì di overdose nel 2004), dando l'annuncio al mondo.

FIGLIO DI STRACCIVENDOLO

Divo dallo sguardo ruvido, non fosse per quella fossetta che increspava il mento ingentilendone il viso, carattere solido, non solo sullo schermo, quando non burrascoso, Kirk Douglas ebreo, di origine bielorussa (i genitori arrivarono negli Usa a inizio secolo scorso) e nacque ad Amsterdam, nello stato di New York, nel 1916; ebbe un'infanzia difficile che lui condensò in un libro di memorie, dove si autodefinì figlio di uno straccivendolo, una vita che cambiò all'improvviso all'età di 30 anni quando Lauren Bacall si accorse di Issur Danielovitch (il suo vero nome) e lo propose al produttore del film Lo strano amore di Marta Ivers, che doveva essere diretto da Lewis Milestone: finì a fare il marito di Barbara Stanwyck in una torbida storia noir ed ebbe inizio la sua folgorante, mitica carriera. Che già al secondo film sembra quella del predestinato a lasciare tracce fondamentali in opere straordinarie: ed eccolo allora in Le catene della colpa di Jacques Tourneur, già un ruolo duro da gangster, in uno dei più formidabili titoli della storia del cinema.

RISCATTO SOCIALE

Fin qui aveva fatto di tutto, in cerca di quel riscatto sociale che lo accompagnerà sempre nella vita, schierandosi dalla parte dei più deboli, da buon democratico, e combattendo qualsiasi tipo di persecuzione. Difese spesso chi Hollywood metteva nella terribile lista nera, a cominciare da Dalton Trumbo che vide, grazie a lui, finalmente il suo nome da sceneggiatore nei titoli di testa di Spartacus (1960), probabilmente il film più iconico di Kirk Douglas, nel ruolo del famoso gladiatore, dove l'attore riuscì anche a far licenziare il regista Anthony Mann per sostituirlo con Stanley Kubrick, col quale qualche anno prima aveva firmato uno degli indimenticabili film antimilitaristi sulla guerra, Orizzonti di gloria: qui da colonello difensore cercava in tutti i modi di far evitare il plotone di esecuzione, durante la Grande Guerra, a tre soldati, vittime di un generale superbo, che comandò un'azione suicida.

RUOLI DA CATTIVO

Non facile riassumere una storia artistica così intensa, lunga una ottantina di film, sintetizzata, nel 1996, dall'Oscar alla carriera, non avendone mai vinto uno con appena 3 candidature. Ma i premi per fortuna non sono tutto. E il ricordo che lascia oggi è indubbiamente di quelli che resistono nella memoria del pubblico con enorme affetto, nonostante ruoli raramente positivi. Dal film del definitivo lancio tra le star (Il grande campione - 1949 - dove è pugile inquieto e controverso sul ring e nella vita, una delle sue migliori interpretazioni di sempre), eccolo giornalista senza scrupoli che non si ferma davanti a nulla pur di avere successo professionale (L'asso nella manica, 1951); affronta da ispettore di polizia un'indagine su un medico abortista, scoprendo storie inquietanti sulla propria moglie (Pietà per i giusti, 1951); è un cowboy solitario al servizio di un'ambiziosa mandriana finendo nella lotta in difesa di bestiame e territorio (L'uomo senza paura, 1955); è un evaso doppiogiochista con i compagni di fuga in un western vendicativo, feroce e paradossalmente cinico (Uomini e cobra, 1970); è un agente governativo in uno dei film più deliranti di Brian De Palma (Fury, 1978), tra le sue ultime significative prove attoriali. Ma è solo un breve riassunto della vita di un attore carismatico, autorevole e autoritario, in un cinema dalle tinte forti. Ora l'ultimo gladiatore di Hollywood scavalca il suo orizzonte di gloria: Dormi bene ha detto salutandolo la nuora Catherine Zeta Jones.

Adriano De Grandis

