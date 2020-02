IL RITRATTO

Mary Higgins Clark, morta ieri a 92 anni nella sua casa di Naples, Florida, era nota alle sue legioni di fans come la regina della suspense. Autrice, in una carriera di oltre quarant'anni, di 56 romanzi, tutti diventati bestseller, con 300 milioni di copie vendute nel mondo, era una vera pioniera del genere; ma restava sempre aderente ai dettami di quello che considerava buon gusto, ed evitava come la peste le scene di sesso e la mancanza di rispetto per gli altri. I suoi gialli hanno sempre un personaggio femminile forte, chiamato a fronteggiare la malvagità degli uomini.

IDENTIFICAZIONE

Mary Higgins Clark diceva di voler creare storie che potessero far scattare, nei lettori, un meccanismo d'identificazione: «Devono poter pensare: potrei essere io. Potrebbe essere mia figlia. Potrebbe succedere anche a noi». Anche il nuovo libro (a cui ha lavorato fino all'ultimo), Le ragazze non devono parlare, si inserisce in questo filone fortunato: racconta la storia di una giornalista investigativa, e di un misterioso caso di molestie sessuali in un ambiente di lavoro: un omaggio esplicito al movimento #MeToo. Il romanzo uscirà il prossimo 17 marzo per Sperling & Kupfer, l'editore italiano di sempre.

«I suoi besteller hanno contribuito a fare grande il nostri catalogo - commenta commosso Stefano Peccatori, direttore generale della casa editrice, che riunisce anche Piemme e Mondadori Electa - era una professionista scrupolosa e una persona estremamente generosa, consapevole dell'affetto dei suoi lettori, e per questo sempre riconoscente».

Nata da una modesta famiglia del Bronx, Mary Theresa Hingins Clark capì di essere «ammalata di scrittura» sin da quando era una bambina di sette anni; e vedeva nelle sue origini le radici del proprio talento: «Lasciamo dire ad altri se io sia o no una buona scrittrice, ma di certo sono una buona raccontatrice di storie irlandese».

LE DIFFICOLTÀ

Come capita spesso agli autori di successo, anche Mary Higgins Clark ha avuto difficoltà a pubblicare il suo primo romanzo. Il padre Luke - gestore di un pub prima della Grande Depressione - morì quando lei aveva soltanto undici anni; e dovette presto cominciare a lavorare per aiutare la madre Nora e i suoi tre bambini; un altro colpo durissimo, per lei, fu la morte di suo fratello maggiore. Anche la vita matrimoniale della Clark fu molto travagliata: sposata per quattordici anni con un vicino del Bronx, Warren Clark, che lavorava nel trasporto aereo, rimase vedova nel 1964. Tornò a cercare un impiego; ma non abbandonò mai la scrittura. E si risposò altre due volte.

Tra i tanti lavori che trovò la futura autrice di bestseller, ci fu anche quello di operatrice telefonica all'Hotel Shelton di Manhattan. Capitò anche che la ragazza ascoltasse di nascosto le telefonate dei clienti; tra questi anche il drammaturgo Tennessee Williams che - ricorda il New York Times - aveva la stanza più a buon prezzo, quella a soli trenta dollari. «Non disse mai niente di affascinante», ricordò l'autrice molti anni dopo.

In seguito, quando dopo una serie di rifiuti da parte di varie case editrici, la Clark approdò a Simon & Schuster, e riuscì a pubblicare Dove sono i bambini?, nel 1975, fece avere a Williams una copia del manoscritto; ma l'autore di Un tram chiamato desiderio non sembrò gradirlo: «Ho molti amici che scrivono meglio di lei», commentò laconicamente. «Dunque - ricordò l'autrice - siamo pari, anche io non l'ho mai affascinato».

Simon & Schuster divenne il suo editore di riferimento (così come Sperling & Kupfer lo fu per il pubblico italiano); Uno sconosciuto nell'ombra, il suo secondo romanzo, vendette abbastanza da permetterle di comprare una Cadillac. E, un libro dopo l'altro, la scrittrice diventò sempre più celebre e famosa. Nel 1988 firmò un accordo record per quei tempi, che valeva oltre dieci milioni di dollari, per una serie di nuovi romanzi. «Tutto ciò che devo fare è scriverli», disse divertita.

IL BOOM

Nel tempo, i suoi interessi si sono ampliati; Mary Higgins Clark ha pubblicato anche storie per bambini, raccolte di racconti; due suoi romanzi sono stati adattati per il cinema, e molti altri per serie cinematografiche. Ogni tanto, comprava qualche gioiello, per celebrare un nuovo successo. Ogni tanto registrava un video per i suoi fan, in cui compariva con grande eleganza; continuò a farlo anche oltre i novant'anni. Spesso, scriveva con sua figlia Carol - autrice a sua volta; nacquero così cinque romanzi che mettevano insieme i personaggi dell'una e dell'altra. Quell'esperienza non rimase isolata. In una serie di libri dedicata al personaggio di Laurie Moran, una conduttrice di programmi di cronaca nera televisivi, la Clark lavorò a quattro mani con Alafair Burke. Una volta, la regina della suspense sintetizzò così la ragione del suo successo: «Scrivo di belle persone, la cui vita è in pericolo». Era veramente tutto qui, il suo segreto.

Riccardo De Palo

