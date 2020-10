IL RITRATTO

Lo hanno chiamato l'ultimo Doge di Venezia oppure il Doge in camicia nera. Definizioni che lasciano il tempo che trovano e che non servono a descrivere una personalità complessa. Capitano d'industria, diplomatico, ministro, politico, stratega e uomo delle grandi intuizioni. Giuseppe Volpi, conte di Misurata (1877-1947) è stato un personaggio difficile da inquadrare. La molteplicità dei suoi interventi, la dinamica delle sue azioni, il suo attivismo nell'arco del primo Novecento consegnano alla Storia un personaggio composito, con più di qualche zona grigia.

Una personalità difficile da catalogare: tessitore di accordi e di trame, esponente di quella borghesia italiana capace di entrare a patti, con più di una venatura di trasformismo, con la dottrina politica del Fascismo visto da un lato come movimento di rigenerazione di fronte alle debolezze del regime liberale; dall'altro come spinta alla modernizzazione. Scelte, in qualche modo, a metà strada tra l'opportunità e l'opportunismo di casta.

ECLETTICO

Giuseppe Volpi personaggio difficile da etichettare e che sfugge ad una condanna definitiva per la sua adesione al fascismo, ma anche allo stesso tempo ne porta responsabilità pesanti. A queste domande tenta di dare una risposta un recente saggio del giornalista Bernard Poulet, Volpi, Doge della Venezia Moderna, (De Maule) che, con un volume edito in Francia (e che presto sarà anche in italiano), cerca di sezionare la figura di Giuseppe Volpi nel corso delle sue attività e dimensioni. Percorso non facile proprio per l'attivismo vulcanico del personaggio.

Volpi nasce a Venezia nel 1877, inizia a frequentare Giurisprudenza e nel frattempo avvia un'attività di giornalista. Successivamente fa carriera come agente nel mondo delle assicurazione cominciando a tessere una rete di relazioni che sarà sempre una costante della sua vita. Fonda una, due, più società d'affari che gli consentono di fare il salto di qualità. Di pari passo, grazie a numerose entrature, dà il via ad una carriera diplomatica che lo porterà nel breve periodo ad intrattenere legami sempre più stretti con il mondo balcanico; con la Turchia (è tra i protagonisti del Trattato di Losanna nel 1912, all'indomani della guerra Italo-Turca ndr) e poi in particolar modo con la Croazia e il Montenegro.

MISSIONE ANTIVARI

Qui, nel 1905 dà vita alla Compagnia di Antivari, borgo sulla costa montenegrina, dando inizio ad un processo di industrializzazione dell'area: una vera e propria prova generale per il progetto futuro di Porto Marghera (1917). Antivari è solo l'inizio. Sono gli anni dell'ascesa di Volpi che, dopo aver fondato la Sade (la Società adriatica di elettricità a Palazzo Balbi, attuale sede della Giunta regionale) per la gestione della produzione idroelettrica centrale indispensabile per lo sviluppo industriale, è il principale esponente del cosiddetto Gruppo Veneziano che insieme a Achille Gaggia e Vittorio Cini, teorizza e mette in pratica il sistema della Grande Venezia, visto come il tentativo riuscito di trasferire la città nel Ventesimo secolo. Ed è qui che si caratterizza il lavoro di Poulat: facendoci vivere a poco a poco come il potere di Giuseppe Volpi cresce a vista d'occhio e va di pari passo con l'adesione al Fascismo con quel misto di opportunità e di realismo come dice Poulat, a metà strada tra il classico trasformismo e il pragmatismo.

IN LIBIA

Intanto nel 1921, Giolitti lo sceglierà come Governatore della Tripolitania dove, pur non avendo una responsabilità diretta, lascia mano libera al sanguinario generale Rodolfo Graziani per una feroce repressione delle popolazioni locali. Ma al di là di tutto, Volpi che nel 1925 potrà fregiarsi del titolo di conte di Misurata, è un uomo in ascesa. Da un lato diventa il paladino della cosiddetta Terza Venezia per unire passato e futuro, raccogliendo il testimone da altri protagonisti della scena veneziana come Piero Foscari, padre dei nazionalisti in città e del sindaco moderato Filippo Grimani.

LA GRANDE CITTÀ

Nasce così, attraverso queste istanze e l'attivismo di Volpi, Cini, Gaggia e Bernardino Nogara), e sulla sponda culturale giornalisti allora famosi come Gino Damerini già direttore della Gazzetta di Venezia, quel nucleo economico-politico che condizionerà i gangli del potere veneziano anche oltre il Secondo Dopoguerra. È il momento del massimo sforzo politico per il rilancio di Venezia dettato dallo scioglimento dei Comuni della Gronda lagunare (Mestre su tutti), le tappe forzate per l'insediamento industriale a Marghera, lo sviluppo della holding Sade, la nascita della Ciga (Compagnia italiana dei Grandi Alberghi), il battesimo della Mostra del cinema nel 1932 con il suo cotè di mondanità (ancor oggi gli attori si premiano con la Coppa a suo nome), l'acquisto del giornale Il Gazzettino che terrà fino al 1945. Un vera e vera rivoluzione che cambierà del tutto il ruolo di Venezia nella prima metà del Novecento. Volpi è un uomo a tutto tondo e non si accontenta solo di essere il nuovo Doge: da un lato ben inserito nei circoli finanziari italiani e internazionali, con fitte relazioni anche con esponenti della borghesia ebraica (pur avendo votato a favore delle Leggi Razziali del 1938 e aver sostituito Edgardo Morpurgo alla guida delle Assicurazioni Generali costretto a lasciare l'incarico per i provvedimenti antisemiti), dall'altro fascista tiepido e per questo in qualche modo non proprio amato da camerati più agguerriti e movimentisti.

FASCISTA MODERATO

Ed è proprio questo suo stare in equilibrio, senza trascendere nel fascismo squadrista, che lo fanno arrivare anche al Governo, quando Mussolini lo chiama a coprire l'incarico di Ministro delle Finanze che Volpi manterrà dal 1925 al 1928 e che sarà costretto a lasciare per dissidi profondi sulla politica economica del regime su richiesta diretta del Duce. Ma questa non sarà la sua fine. Di lì a poco, Volpi verrà designato nel 1934 alla guida della Confindustria dove cercherà di limitare i danni della politica economica e bellica del regime fino al 1943 quando, evidentemente ancora una volta scomodo al regime, verrà rimosso dall'incarico dallo stesso Mussolini. Una circostanza che gli permise di non partecipare, come membro di diritto, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, il 25 luglio dello stesso anno che decise le sorti del regime.

NELLA RESISTENZA

Ma non ci sono questi aspetti politici: c'è anche la sua vita privata a far storcere il naso al potere. Volpi è dapprima sposato con un ricca ereditiera toscana, Nerina Pisani che muore del 1942; in seconde nozze sposa Nathalie Lecloche, in origine Nathalie El Kanoui, ebrea algerina, convertitasi al cattolicesimo. Ormai la parabola di Volpi di Misurata comincia a tramontare. Osteggiato, malato e in qualche modo messo all'angolo, Volpi cade in disgrazia agli occhi dei fascisti: cerca due volte di scappare in Svizzera, ma viene arrestato dalle Ss, tenuto prigioniero a Roma in via Tasso, poi con la benedizione di Rodolfo Graziani, riesce ad ottenere un lasciapassare per la Svizzera dove si rifugia. Da qui finanzia la Resistenza, si dice addirittura con una decina di milioni. Nell'immediato dopoguerra ritorna in Italia e grazie all'amnistia di Togliatti, viene prosciolto da ogni accusa. Morirà nel 1947 e i funerali saranno celebrati dal Patriarca Angelo Roncalli. La sua tomba si trova nella Basilica dei Frari a Venezia.

Paolo Navarro Dina

