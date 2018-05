CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTO«Lo ammetto, sono un uomo felice», affermava Philip Roth appena un paio di settimane fa in un'intervista rilasciata per l'uscita di una raccolta di saggi. In quel colloquio il grande narratore americano, scomparso ieri a New York, a 85 anni, spiega i motivi che lo spinsero nel 2012 a chiudere per sempre con la letteratura. «Ho deciso di smettere di scrivere. Non voglio più apparire in pubblico, basta con i reading nei teatri e i discorsi nelle università: mi ritiro nel privato». Poi aggiunse: «Voglio vedere se davvero ho...