IL RITRATTOIl mimo-coreografo-regista inglese Lindsay Kemp, 80 anni, è morto ieri a Livorno, dove viveva stabilmente dal 2008. Con il suo lavoro ha ispirato icone del rock e artisti leggendari. Da David Bowie a Peter Gabriel. Vi piacciono i Momix e le loro trovate acrobatiche? Ringraziate Lindsay Kemp. Ricordate la mimica e i costumi di Babooska di Kate Bush? Dietro c'era Kemp. Vi piace Lady Gaga? Lui l'ha influenzata in tutto e per tutto. Avrebbero anche voluto fare uno show insieme. Per non parlare di Bowie. «A David ho insegnato a...