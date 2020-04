IL RITRATTO

Ha perso l'ultima sua battaglia contro il coronavirus, Luis Sepúlveda, lo scrittore combattente. Aveva 70 anni, ed era ricoverato da oltre quaranta giorni in ospedale a Oviedo, non lontano da quella casa di Gijón, nelle Asturie, dove accoglieva con grande calore la sua famiglia allargata, incontrava figli e nipotini, ai quali regalava favole meravigliose. Bastava un minimo spunto, nella quiete del suo giardino, per dare corpo ad alcuni delle storie che lo hanno reso celebre, che si trattasse di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, o del cane che insegnò a un bambino la fedeltà. «Addio amore mio, ti abbraccio», ha detto in lacrime la moglie, Carmen Yáñez, catturata e torturata come lui ai tempi di Pinochet, poi ritrovata e risposata decenni dopo: una storia in cui c'è tutto l'autore, la cui vita e l'opera, per una volta, coincidono.

L'AFFETTO

La moglie, e gli amici, lo chiamavano col diminutivo Lucho, «non perché sia la prima persona presente del verbo lottare, luchar, ma gli stava bene anche per questo», dice con dolore lo scrittore Pino Cacucci, che è stato vicino alla famiglia fino all'ultimo. «Un uomo di una schiettezza e di una generosità senza pari, sempre diretto, fiero; quella casa era una sarabanda incessante di amici; io gli chiedevo: Ma come fai ad avere tutte queste energie? E lui rispondeva: Non saprei concepire una vita diversa da questa»

Tra i tanti libri famosi, Cacucci ama rileggere alcuni titoli meno noti, da Il mondo alla fine del mondo a Un nome da torero: «Sono tutti frutti della sua incredibile esperienza di vita».

Bruno Arpaia, che ha scritto con l'autore cileno Raccontare, resistere, ricorda un uomo solo all'apparenza chiuso, diffidente: «Appena superavi quella specie di siepe dietro la quale si celava, era un uomo con un grande senso della generosità, dell'amicizia». Amava molto citare una frase di Julio Cortázar, «bisognerebbe sempre scrivere con la stessa forza etica con cui viviamo e viceversa»; ed era un uomo serio, ma che sapeva anche cogliere «il lato ironico della vita; anche nelle cose più terribili sapeva trovare un aspetto di leggerezza». Elisabetta Sgarbi, in un tweet, ha scritto che il miglior modo di ricordare l'uomo che «ha unito i continenti e non smetterà di farlo», sarà «continuare a leggerlo».

Nato a Ovalle, in Cile, il 4 ottobre del 1949, padre comunista e madre infermiera di origini mapuche, Sepúlveda è sempre stato un uomo di sinistra. Dopo il colpo di Stato di Pinochet, viene arrestato, torturato e poi abbandonato in uno scantinato; quindi inizia a peregrinare per il continente latinoamericano, in cerca di cause per cui battersi. Arriva prima a Buenos Aires, poi a Montevideo, in Brasile. Nel 1979 si unisce alla guerriglia Sandinista. In Germania si risposa, ha tre figli, e partecipa alle battaglie ambientaliste di Greenpeace. Il libro che lo lancia definitivamente è Il vecchio che leggeva romanzi d'amore; seguono titoli indimenticabili, come Patagonia Express, Le rose di Atacama, e le favole che lo hanno reso popolare.

LA CAPITALE

Durante i suoi soggiorni in Italia raccontò come si era innamorato della cultura romana, attraverso due guide d'eccezione: Cornelio Tacito - che cominciò a leggere su suggerimento di Borges - e Marguerite Yourcenar, autrice delle Memorie di Adriano.

Popolarissimo nel nostro Paese, dove viene tradotto da Guanda, e ha venduto oltre otto milioni di copie, Sepúlveda era uno scrittore impegnato, che non amava però questa definizione: «Sembra che ogni scrittore che combini tra le proprie qualità creatività, sensibilità e intelligenza sia uno scrittore impegnato». Fino agli ultimi anni la voglia di lottare, dentro di lui, era rimasta intatta: «La vita - ci disse in un'intervista - è molto di più che, semplicemente, respirare e accumulare ricchezze. Se diamo uno sguardo rapido a tutto quello che succede, se guardiamo ai nazionalismi patologici, all'estrema destra, alla pigrizia intellettuale della sinistra, ai cambiamenti climatici, al fenomeno Trump, al dramma dei milioni di rifugiati e della gente che fugge dai paesi in guerra, vediamo che ci sono molte cose per le quali vale la pena di vivere, di battersi».

Riccardo De Palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

