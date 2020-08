IL RITRATTO

Franca Valeri, «il primo comico donna della storia», come lei amava essere chiamata, uno degli ultimi miti dell'arte recitativa italiana, si è spenta nella notte tra sabato e domenica. Fino a pochi giorni fa la mente di questa donna d'intelligenza sottile, artista di talenti plurali (attrice, sceneggiatrice, drammaturga, regista di opere liriche) era ancora vigile. Il corpo, invece, era molto affaticato, e pochi giorni dopo le celebrazioni del suo centenario (31 luglio) si è avvolto su se stesso. «Non riesco a immaginare il mondo senza di me» aveva detto nel corso di una delle ultime intervista. Grazie all'aiuto della figlia Stefania, che l'aiutava a trasmettere ciò che l'attrice non riusciva più a dire, Franca Valeri aveva risposto alle nostre domande con l'infallibile gusto del paradosso linguistico.

UNICA

Se dovessimo racchiudere in una immagine l'unicità di questa attrice intellettuale, osservatrice implacabile dei costumi del nostro Paese, diremmo che per lei non esistevano né totem né tabù. Nata il 31 luglio del 1920 a Milano, città della quale avrebbe assorbito, a fini parodistici, certi vizi aristocratici da signorina snob, Alma Franca Maria Norsa si sarebbe presto trasferita a Roma, assumendo il nome d'arte di Franca Valeri, in omaggio al poeta francese Paul Valéry. Il fatto di aver fallito il provino d'ammissione all'Accademia d'Arte Drammatica, non la scoraggiò: «Di lì a qualche settimana ero già in scena con Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli (che sarebbe poi diventato il mio primo marito) con il Teatro dei Gobbi. Subito dopo alla radio e in tv con la signorina Snob. Poi è arrivato il cinema, Parigi o cara, e la mia prima commedia, Le catacombe». Tra il 1950 e il 1960, gira sei film con Alberto Sordi (il più noto è Il vedovo), continuando fino al 1983 (anno del suo ritiro dal set) ad ottenere il controllo autoriale delle sue battute. La bocca atteggiata e disprezzo del maschio, il linguaggio tagliente, riesce a scolpire su se stessa figure inconfondibili di donna: da Luci del varietà di Alberto Lattuada e Federico Fellini (1950), passando da Un eroe dei nostri tempi di Mario Monicelli (1955) fino a Scusi, facciamo l'amore? di Caprioli (1968). A teatro, ha lavorato con Sergio Tofano, Mario Missiroli, Gabriele Lavia, creando solide relazioni umane con i suoi compagni di scena (Adriana Asti la ricorda come «una sorella»), in particolare con Urbano Barberini, che ha interpretato i suoi ultimi testi teatrali, fino al 2015, l'anno in cui al Teatro Argentina di Roma andò in scena Il cambio dei cavalli.

«La comicità è pensiero, è un lavoro di cervello, è osservazione e scrittura», diceva Franca Valeri, che del secolo breve ha saputo leggere il buffo e il tragico. L'orrore del Novecento si deposita un giorno in maniera indelebile sul volto del padre Luigi: «Leggendo il giornale, apprese delle leggi razziali. Non dimenticherò mai quella sua espressione. Come ebreo, dovette fuggire in Svizzera. Io rimasi con mia madre, dovetti abbandonare la scuola».

L'AFFETTO

Quando nel 1995 muore il suo secondo compagno di vita, il direttore d'orchestra Maurizio Rinaldi, Franca attraversa una fase particolarmente difficile. Ma è dal premio intitolato al baritono Maria Battistini (fondato con Rinaldi) che arriva un affetto imprevisto: Stefania Bonfadelli. La cantante lirica, che aveva vinto una delle prime edizioni del premio, diventerà l'amata figlia adottiva, la persona che ha protetto e accudito la Valeri fino alle ultime ore di vita. «È stata una madre trasparente, ironica, magnifica», dice oggi Stefania. E ci viene in mente quando, alcuni anni fa, in occasione dell'uscita del suo libro Bugiarda no, reticente, chiedemmo a Franca Valeri se non avesse mai detto bugie. E lei, con candore, ci rispose: «Non ho mai mentito a me stessa. Per questo non faccio parte della disperazione mondiale». La camera ardente sarà allestita oggi, dalle 17 alle 21, al Teatro Argentina. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Katia Ippaso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

