IL RITRATTO

È morto a 87 anni Little Richard. La notizia l'ha data la rivista Rolling Stone, riportando le parole del figlio Danny Penniman, che non ha ritenuto opportuno specificare la causa del decesso. Come a dire: se n'è andato e basta. Non si ha mai l'età giusta per morire, la ragione non fa alcuna differenza.

Erano rimasti in due: lui e Jerry Lee Lewis. Il Grande Giullare e il Killer. Ora che Little Richard se n'è andato, il rock and roll non piange solo uno dei suoi pionieri. Si accorge, drammaticamente, che quel mondo è finito per sempre, che i pilastri di quel leggendario ponte sono sempre visibili, ma, per uno strano paradosso, non puoi più avvicinarti, sei costretto a guardarli da lontano.

LA FORMULA

Little Richard contribuì a porre le fondamenta del rock and roll grazie alla sua calce rhythm and blues a presa rapida. Era pazzo e un po' furfante, ma anche incredibilmente talentuoso. Vide in grande anticipo sui tempi quello che sarebbe potuto e dovuto essere il Nuovo Suono: qualcosa di divertente ma allo stesso tempo oltraggioso, perché il rock and roll era sinonimo di ribellione, di tombole buttate all'aria dove ognuno poteva fare cinquina a modo suo, anche se aveva i numeri sballati. Insomma, Little Richard piegava la vita alle sue esigenze e la musica alle sue stramberie, ma spesso aveva ragione.

Aveva ragione quando pestava sui tasti del pianoforte con una forza e un'allegria che non potevano non fare notizia. Aveva ragione quando giocava al gatto con il topo tra ritmo, nonsense, provocazioni e melodia. Aveva ragione quando sosteneva che, in un certo modo, anche il rock and roll era religione e che dunque anche la fatica era benedetta («quello che vedete non è sudore, ma acqua santa», disse una volta al pubblico suscitando l'entusiasmo dei fan e la reazione scandalizzata dei benpensanti quando lessero la notizia sui giornali), perché dava gioia e magari anche redenzione, se non proprio salvezza. E detto da lui che davvero era diventato predicatore faceva un certo effetto.

L'AMBIGUITÀ

Di tutte le star degli anni Cinquanta, Little Richard è stata la più complessa. La sua carica sessuale e ambigua, la sua frenesia adrenalinica diluita a tratti in sfumature gospel, il rolling inarrestabile tipico del boogie di New Orleans diedero vita agli spettacoli più audaci che il primo rock ricordi. Un grande, anche se il suo periodo fecondo durò troppo poco, ma abbastanza per marchiare a fuoco le generazioni successive, per influenzare un'alta marea di giovani talenti.

La prova lampante che la ribellione del rock and roll era nella performance e non nella canzone, nel coinvolgimento e non nelle parole è nel suo brano più celebre, Tutti Frutti, uno di quelli che fa a pugni con gli amanti di Little Richard per aggiudicarsi il titolo di canzone più bella e seminale. Rispetto alle altre - Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly Tutti Frutti ha fin dal suo attacco il colpo del K.O.

«Awopbopaloubopalopbamboom tootifrootie» è il nonsense più carico di significato degli anni Cinquanta. Impedisce l'analisi logica, ma cattura un mondo, quello degli adolescenti che nel secondo dopoguerra erano in cerca di libertà, non di riscatto o rivalsa sociale. I teenagers di allora chiedevano semplicemente di essere felici e di scegliere in prima persona le modalità per esserlo. Bastava un rotear di bacino o un urlo sgraziato, un pazzo che si presentava in televisione agghindato e truccato come una maschera da carnevale, colorato come un carro allegorico, per diventare adepti di quello stile che i genitori odiavano alla morte.

AUDACIA

Little Richard, unendo sacro e profano, rhythm and blues e gospel, boogie e soul, omelie e crudi riferimenti sessuali, ambiguità e audacia, offrì all'America puritana di allora uno degli spettacoli più coinvolgenti e sconvolgenti del dopoguerra. Non fu facile. Ci arrivò dopo anni di fatica e di ostracismo da parte di tutti. Era abituato a esibirsi nei locali gay degli Stati Uniti del Sud, gli stati più reazionari dove la ribellione era confinata nei club per affiliati. A proporre quelle provocazioni fuori, nemmeno a parlarne.

Tutti Frutti è un termine che indica l'omosessuale. Quando il discografico di un esordiente Little Richard la ascoltò per la prima volta fece un balzo dalla sedia e, come tramanda la leggenda, gli andò di traverso il pollo che stava mangiando. Era alla ricerca di qualcosa di diverso, gli avevano tanto parlato di quel ragazzo di colore che però, in studio, sembrava troppo controllato, come in prigione. Poi, durante la pausa pranzo, Little Richard si lancia sul piano e, con tutta la rabbia che ha in corpo, canta Tutti Frutti. E il suo discografico capisce che ha in mano una bomba. Bisogna solo eliminare i riferimenti omosessuali troppo espliciti. Nel testo della canzone entrano Sue e Daisy, due donne, e, anche se Little Richard non era interessato all'argomento, accetta. Piccoli compromessi per grandi ideali. Per cambiare il mondo, a volte basta poco. Sempre se ti chiami Little Richard, uno dei più grandi di sempre.

Massimo Cotto

