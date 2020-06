IL RITRATTO

È morto a 53 anni Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo (questa la grafia originale, poi sostituita negli anni da Jarabedepalo, perché la vecchia casa discografica deteneva i diritti del nome), band popolarissima anche in Italia grazie a successi come La Flaca e Depende. La notizia è stata confermata dalla famiglia del musicista, che ha ringraziato «l'equipe medica e tutto il personale dell'Ospedale de la Vall di Hébron, l'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi e l'Istituto Catalano di Oncologia per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo».

IL FANTASMA

Pau aveva un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nell'agosto del 2015. Lo aveva dichiarato con tranquillità, senza sfidarlo ma senza nemmeno annunciare paura. Diceva che il cancro era «come un fantasma che arriva all'improvviso, senza motivo apparente». Sperava che, proprio come un fantasma, sarebbe scomparso da un momento all'altro. Sembrava ce l'avesse fatta. Poche settimane fa aveva annunciato il ritorno sulle scene, dopo anni passati a combattere la malattia e a costruire il rapporto con sua figlia: «Vorrei poter dire ricostruire, ma non è così. Con lei siamo partiti quasi da zero, ma abbiamo fatto corse bellissime per recuperare». Era dimagrito e provato, ma si mostrava convinto che il peggio fosse alle spalle: «Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti. Torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso. Torno per essere quello che ho sempre voluto essere». A riguardare adesso quel video, girato sul balcone di casa sua e consegnato a YouTube, aumentano malinconia e dolore. Diceva di essere guarito e più che entusiasta di iniziare una nuova vita, senza la vecchia band, una volta tanto da solo. Aveva già fatto le prove un anno fa, primo concerto con la pompa a infusione che somministrava i medicinali che servivano.

IN ORIENTE

Poi, un viaggio in Nepal, per aiutare un'associazione non governativa a trasportare medicine e altri beni di prima necessità da un villaggio all'altro. E adesso, la resa. Immediato il cordoglio dei musicisti che anno lavorato e suonato con lui, da Ermal Meta a Jovanotti, che ha affidato ai social il suo ricordo: «Ho appena saputo della morte di Pau Donés, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti tre giorni fa e, come al solito, era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo, amico e maestro, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci».

Mai come stavolta le parole di Jovanotti non suonano di circostanza. Pau Donés era una persona semplice, lontana dalla follia dello star system. Lo ricordo sempre sorridente, disponibile. Una volta, alla fine di una conferenza stampa, si entusiasmò perché gli dissero che si andava a pranzo. Noi giornalisti scoppiammo a ridere. Lui rise con noi, poi tornò al microfono e chiese scusa. Temeva che il suo entusiasmo potesse essere confuso con mancanza di rispetto per noi della stampa che avevamo chiacchierato con lui.

IL SUCCESSO

Pau Donés era nato a Montanuy, un minuscolo paesino spagnolo di meno di trecento abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Cresciuto a Barcellona, si era avvicinato presto alla musica. Il successo era arrivato inatteso e prorompente nelle dimensioni nella seconda metà degli anni Novanta. La prima hit, La Flaca, si era mossa come un diesel. Incisa nel 1996 aveva conquistato l'Europa solo un anno dopo. Pau l'aveva composta a Cuba, parlava di amore e allegria, di una ragazza conosciuta per caso all'Avana e di infinita voglia di vivere. Aveva scalato tutte le classifiche, anche quella italiana, diventando un tormentone irresistibile, proprio come il singolo successivo, Depende. Con gli Jarabe de Palo, Pau aveva unito la tradizione e l'orgoglio della terra catalana con la strumentazione rock, il dolce dondolio del reggae e il ritmo della musica cubana e del flamenco. Una miscela atipica e nuova per il mercato discografico. E, forse, alla fine, il messaggio che riassume la reazione di tutti quanti noi, nella sua infinita semplicità, è quello di Ermal Meta: «Nooooooo, Pau, nooooooo. Mi hai spezzato in due». Il fantasma ha vinto, stavolta.

Massimo Cotto

