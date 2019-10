CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTO«È innaturale, è innaturale». Sono le prime parole a cui Saverio Marconi si affida per esprimere il dolore. Ha da poco saputo della morte di Manuel Frattini, il danzatore, attore e cantante, che due sere fa, prima di andare in scena a Milano, si è spento in seguito a un malore improvviso. Saverio Marconi reagisce come può reagire un padre a cui hanno appena detto: tuo figlio non c'è più, è sparito, così, senza dire niente, senza un biglietto, senza un saluto, a 54 anni, nel pieno delle sue forze, è caduto per terra ed è...