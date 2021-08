Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITRATTOChi siede per una vita alla batteria dei Rolling Stones lo sa meglio di chiunque altro: il tempo non aspetta nessuno, «Time waits for no one». E il tempo non ha aspettato Charlie Watts. Non si era ancora placato nei fan della band il dolore-stupore per la sua defezione dal tour della ripartenza, fissata per il il 26 settembre da St. Louis, che ieri Charles Robert Watts se n'è andato, «serenamente in un ospedale di Londra, tra i...