IL RITRATTOCarlo Vanzina se n'è andato a 67 anni, prematuramente portato via da un male spietato contro cui ha combattuto con lucidità e coraggio. Il cinema italiano perde un grande regista che, in coppia con il fratello sceneggiatore Enrico, ha raccontato l'Italia e in particolare un'epoca, gli edonisti anni Ottanta e Novanta, attraverso la lente irresistibile della commedia, uno sguardo spesso preveggente, la passione di un artigiano d'altri tempi. E un obiettivo costante: parlare al pubblico.Carlo ha diretto oltre 60 film autenticamente...