IL RITRATTO«Alle 3.30 circa, a Roma, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto». In poche righe, un grande dolore, anche se non inaspettato. In quella indeterminatezza («alle 3.30 circa») e nell'orario notturno, c'è tutto il tenero mondo dell'uomo che aveva cantato meglio di chiunque altro l'Italia delle balere, delle rotonde sul mare e degli amori nati a Malaga.Fred Bongusto, che all'anagrafe era Buongusto ma lui pensava che togliere una vocale facesse suonare meglio il nome, è stato lo spicchio più dolce degli anni Sessanta. In...