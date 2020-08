LA RASSEGNA

All'insegna dello slogan Cambia prospettiva, dal 28 al 30 agosto tornerà in Polesine Rovigo Rovigoracconta, la VII edizione del Festival dei libri e della musica ideato dall'Associazione Liquirizia e organizzato da Giraffe Comunicazione. Il centro di Rovigo ospiterà l'unico festival letterario veneto in presenza di questo 2020. Apertura in Piazza Vittorio Emanuele alle 19, con Giovanni Allevi, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro Revoluzione. Innovazione, libertà e il coraggio di cambiare. Spazio alla musica anche con altri talenti, quali i Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo che ha imperversato sulla scena punk rock alternativa italiana, e il celebre produttore Big Fish, per la prima volta in Veneto.

TANTE ANTEPRIME

Anteprima nazionale anche per Mariangela Pira, tra i giornalisti più seguiti del momento e punta di SkyTg24, che presenterà il suo L'economia e noi dopo il lockdown, un'indagine sulla situazione attuale e sugli scenari futuri. Terza, attesa anteprima, quella dello scrittore e docente Enrico Galiano, che ha scritto L'arte di sbagliare alla grande con cui sfata il mito della perfezione e svela tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Attenzione speciale ad alcuni polesani eccellenti del passato: venerdì alle 20.30 nei Giardini di piazza Matteotti si racconterà la storia di Dria Paola, la prima attrice italiana a recitare in un film sonoro, La canzone dell'amore, che sarà proiettato a Rovigoracconta; sabato alle 16, in piazzetta Annonaria, si potranno conoscere meglio Maria Antonietta Avanzo, la prima donna a correre gare automobilistiche in Italia, e Luigi Masetti, antesignano del cicloturismo che ha attraversato il mondo diventando amico di personaggi come Lev Tolstoj. Spazio agli eventi per bambini e famiglie con la festa per i 75 anni di Pippi Calzelunghe, il reading dello scrittore per strada Walter Lazzarin e lo spettacolo dedicato ai 100 anni di Gianni Rodari.

LETTERATURA E SPORT

Grande attesa per l'atleta Filippo Magnini, primo italiano a vincere l'oro mondiale in stile libero, che parlerà del suo La resistenza dell'acqua; per Don Mattia Ferrari, impegnato da sempre nella difesa degli ultimi, che parlerà di Una nuova speranza; e anche per la stilista e influencer Geogrette Polizzi, che ne Il coraggio di essere donna tratta il difficile tema degli abusi, della violenza e del razzismo subiti. Approderà a Rovigo anche il caso Kent Haruf, uno dei più straordinari scrittori americani, rivalutato dopo la morte nel 2014. A chiudere, domenica alle 20, ci sarà Andrea Pennacchi, che insieme a Giuseppe Civati terrà l'incontro reading Pojana e i suoi fratelli. Tutti gli incontri, nel rispetto del distanziamento previsto dall'attuale normativa, sono a ingresso libero; ogni evento si terrà anche in caso di pioggia; non occorre prenotare e si possono portare sedie da casa. Programma completo su www.rovigoracconta.it.

Sofia Teresa Bisi

