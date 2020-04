IL RITORNO

«Gli Stones erano in studio a registrare nuovo materiale prima dell'isolamento e una canzone in particolare, Living In A Ghost Town, ci è sembrata adatta ai tempi che stiamo vivendo. Spero vi piaccia». Così Sir Mick Jagger ieri alle 18 ha rivelato l'inedito della band, adottando nuovi metodi carbonari, riuscendo nella missione quasi impossibile di eludere le anticipazioni della Rete. È stato registrato nel 2019, tra Londra e Los Angeles, e ultimato durante il lockdown. Lui ha riscritto qualche verso, per aggiornarlo, rimpiangendo «la vita era così bella». Canta «come uno spettro che vive in una città fantasma», niente di più attuale.

LA COINCIDENZA

Ha raccontato su Beats 1 Radio: «Non era scritta per questa situazione, è una strana coincidenza. Parlava di un posto pieno di vita che poi si è svuotato. Improvvisavo sulla chitarra e l'ho fatta in dieci minuti. Con Keith abbiamo pensato fosse ora di pubblicarla, ma c'era qualche parte troppo cupa e l'ho aggiustata». Richards ha aggiunto: «Un mese fa dicevo a Don Was (il produttore, ndr) che sarebbe stato il momento giusto per la traccia sulla città fantasma e Mick mi ha chiamato per dirmi la stessa cosa. Le grandi menti pensano nello stesso modo». Lo scenario del testo è apocalittico, tra predicatori che pregano, organizzazioni benefiche che implorano, politici che trattano, vedove che piangono, ladri che rubano, «non ci sono rimasti letti per dormire, ho sempre avuto la sensazione che tutto sarebbe crollato».

IL VIDEO

È tutto visto da una lente, alternato a immagini in bianco e nero degli Stones in studio (l'ultrasettantenne Jagger legge il testo su iPad). Il brano parte subito con i cori, ha la struttura armonica di un blues con accordi minori, ritmo soul, echi in levare tipici del reggae (un incrocio fra I Shot The Sheriff di Marley, The Seed dei Roots e Unchain My Heart nella versione di Joe Cocker, ma tutto alla Stones), con un bell'assolo di Mick all'armonica a bocca. Alla batteria di Charlie Watts e alla chitarra di Ronnie Wood, si aggiungono il basso di Darryl Jones e i fiati di Matt Clifford.

GLI INEDITI

Gli ultimi inediti risalgono al 2012 - Doom and Gloom e One More Shot nella compilation Grrr! e al disco A bigger bang è del 2005. Di questi tempi amano molto la tattica del last minute, all'ultimo minuto si erano uniti al concertone One World Together At Home curato da Lady Gaga, regalando un memorabile polittico rock sulle note di You Can't Always Get What You Want del 1969. Non può essere un caso che il nuovo inedito sia uscito proprio il 23 aprile, il giorno in cui nel 1971 pubblicarono Sticky Fingers, copertina leggendaria di Andy Warhol, lingua rossa diventata logo, Jagger che progrediva come compositore e brani come Brown Sugar, Wild Horses, Sister Morphine e I Got The Blues. Living In A Ghost Town dimostra che, come si dice, i ragazzi stanno bene. È l'antipasto del nuovo lavoro, atteso per fine 2020 e Jagger ha promesso: «Non voglio fare un buon album. Voglio farne uno grandioso».

Simona Orlando

