IL RITORNO

Cresce l'attesa per No Time To Die, il 25esimo film della saga di James Bond. E proliferano le indiscrezioni. Girato in parte a Matera, interpretato da Daniel Craig per la quinta e ultima volta nei panni di 007 e diretto da Cary Fukunaga, era stato congelato a causa della pandemia ma sbarcherà in sala il 12 novembre in Gran Bretagna e nel nostro Paese, poi il 25 negli Stati Uniti come traino di una ventina di titoli forti destinati a riportare il pubblico al cinema. Intanto l'ultima rivelazione, lanciata dal New York Post, parla di una figlia segreta di Bond, una bambina di cinque anni che la celebre spia avrebbe concepito con l'ex amante Madeline Swann, interpretata nuovamente da Léa Seyodoux (era in Spectre) e ritrovata ora in No Time to Die.

L'INSEGUIMENTO

La piccola, secondo alcuni documenti trafugati alla produzione, farebbe la sua comparsa proprio tra i sassi di Matera che hanno ospitato la scena più spettacolare: Bond, a bordo della sua Aston Martin DB5 (costruita negli anni Sessanta, esiste ancora in 3 esemplari), viene inseguito dai nemici nei vicoli della città già capitale della Cultura. Una sequenza da mozzare il fiato, già anticipata dal trailer. Altri scenari della storia: Giamaica, Cuba, Norvegia, gli studi londinesi di Pinewood. Il film inizia quando 007, ormai pensionato, pensa solo a godersi il sole dei Caraibi. Ma sarà il vecchio amico della Cia Felix Leiter (l'attore Jeffrey Wright) a riportarlo in pista sulle tracce di uno scienziato rapito. Budget della produzione: 250 milioni dollari che la Metro Goldwyn Mayer (subentrata a Sony) cercherà a tutti i costi di recuperare malgrado il tracollo del box office mondiale. Nel frattempo continua la caccia al successore di Craig, deciso senza ripensamenti ad abbandonare il ruolo che lo ha reso smodatamente ricco: pare che la produttrice Barbara Broccoli abbia allungato all'attore, già stufo dopo il quarto film, un assegno di 150 milioni di dollari perché girasse questo quinto. Prima del biondo Daniel, che ha regalato al personaggio un'inedita dimensione emotiva (abbiamo scoperto il suo passato di orfano, lo abbiamo visto piangere e forse ora fa il padre), l'agente segreto creato da Ian Fleming è stato interpretato da cinque altri attori: Sean Connery in 6 film, George Lazenby in uno, Roger Moore (7), Timothy Dalton (2), Pierce Brosnan (4).

Chi sarà il settimo 007? In pole ci sarebbe James Norton: inglese doc, 34 anni, laurea a Cambridge, occhi blu, l'attore è noto soprattutto in patria grazie a serie tv come Grandchester, Happy Valley, McMafia. Le trattative sarebbero avanzate e per il fatidico habemus papam la signora Broccoli attenderebbe soltanto l'uscita di No Time To Die. Lui per ora fa il pesce in barile: «Interpretare 007? Sarebbe pazzesco», ha dichiarato. Punto. Ma la sua candidatura ha oscurato gli altri papabili: il grande Tom Hardy, Henry Cavill-Superman, Damian Lewis ex spia di Homeland, Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Boyega (Finn in Star Wars), Daniel Kaluuya (il protagonista di Scappa-Get Out), Riz Ahmed (The Night of), Richard Madden (Trono di spade), Tom Hiddleston (The Night Manager), Henry Golding star della commedia blockbuster Crazy Rich Asians.

IL POLITICALLY CORRECT

Ed è definitivamente tramontata la possibilità che il nuovo agente segreto sia una donna come, nei tempi martellanti del #MeToo, reclamavano le femministe. «Il prossimo Bond potrà essere di qualsiasi colore, ma non di sesso femminile», le ha gelate Broccoli, ricordando che nemmeno il politically correct può stravolgere la creazione di Fleming. Ma a rilanciare l'ipotesi di una protagonista in gonnella sono state proprio le indiscrezioni filtrate dal set di No Time To Die: pare che l'iconica sigla 007 passerebbe ora da Bond alla new entry Lashana Lynch, un'altra agente dell'M16. Vero, verosimile, falso? Di certo il pubblico ritroverà, oltre a Léa Seydoux, Cristoph Waltz capo di Spectre, Ralph Fiennes (direttore dell'M16), Naomie Harris nei panni della frizzante Miss Moneypenny. Ma il cattivo è nuovo di zecca: si chiama Safin ed è interpretato da Remi Malek, un Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Questa volta cambia registro ed è pronto a tutto.

Gloria Satta

