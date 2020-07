IL RITORNO

Corsi e ricorsi storici. La moda è fatta così, non passa mai completamente e ci si ritrova in un baleno a rivedere in passerella capi che sembravano finiti. È esattamente quello che è successo quest'anno con il crop top, la mini-maglia che lascia scoperta la pancia. Credevamo di averla lasciata in soffitta, nello scatolone dei capi Anni 90, e invece eccola di nuovo tornare prepotente nelle sfilate come nello streetstyle, con un'aria più sfrontata e glam che mai. Sarà che dopo mesi in casa, sotto copertura, con pigiami e tutte, la voglia di scoprirsi è tanta, e allora le prime a sfoggiarli sono star ed influencer, da Katy Perry con il pancione a Elettra Lamborghini e Chiara Ferragni. Storia vuole che il crop top sia un'icona fashion tutta italiana. Correva il 1971 quando una regina della televisione come Raffaella Carrà; nel suo celeberrimo Tuca-Tuca , si presento sul piccolo schermo con un look che per la prima volta lasciava nuda la pancia e il punto vita, lanciando, di fatto, la moda dell'ombelico scoperto, riscrivendo la storia della tv e della moda.

LA DIVISA

Se negli anni 70, nel pieno fermento culturale e sociale, con le donne che iniziavano a scoprirsi, le mini maglie erano quasi una divisa, nel decennio successivo cadevano già nel dimenticatoio in nome di capi ancora più hot: erano relegati ad indumento da palestra nella versione t-shirt tagliata, diventando icona per i bodybuilder. Negli Anni 90 invece è andata in scena la seconda vita dei crop top, grazie al dilagare dei pantaloni a vita bassa. Sempre più centimetri di pelle venivano liberati dagli indumenti, e le star hanno iniziato ad amare questa tendenza, da Jennifer Lopez a Britney Spears, è stato un trionfo di ombelichi in bella vista. Quel che mancava, però, era un tocco couture, che è arrivato, invece, in questa estate, quando hanno fatto la loro comparsa sulle passerelle, protagonisti di look eleganti, formali, ma allo stesso tempo seducenti ed ironici. Le misure si sono accorciate molto rispetto ai tempi della Carrà, tanto che oggi, il confine che divide alcuni modelli dalla lingerie, dai reggiseni, è davvero labile.

L'ABBINAMENTO

Basta abbinarli nel modo giusto, ed anche le più formose possono indossarli con qualche accorgimento, come ad esempio scegliendo strategicamente di accostarli a pantaloni o gonne a vita alta. Per il resto non ci sono regole, ma si può liberare la fantasia di fronte alle declinazioni della mini maglia offerte dalle griffe. Prabal Gurung ad esempio, lo propone in versione vintage anni 40, con le maniche voluminose è abbinato ad una gonna morbida, lunga, con spacco che mostra la gamba. Lanvin, invece, punta sul mix di volumi e sulla spiaggia con il bikini a sostituire la maglietta, indossato insieme ad un paio di pantaloni cargo per le sportive e fluttuanti per le romantiche, da abbinare a maxi bag e flat sandals.

FANTASIA

Dolce & Gabbana li ha pensati in seta con bretelle e in fantasia foulard da abbinare a pantaloncini e gonne a vita alta. C'è anche chi, come Moschino, ha dato una visione cartoon al crop top, con volumi, asimmetrie, e tagli strategici sul seno. Sembra un reggiseno vintage, con ramage floreali in stile Anni 70 nel look firmato Fendi. Per Marco De Vincenzo i crop top sono nei colori sorbetto, arancio, rosa, azzurro, giallo, simili ad una micro canotta. Secondo le fashion victimis il modello iconico dell'estate è quello a fiocco di Chanel, disponibile nelle tonalità pastello, leggermente più lungo del normale, da usare come sotto giacca. Poi ci sono i modelli vintage come quello a fascia e ricamo a punta smoke di Tory Burch, azzurro, o quello bon ton a quadretti Vichy di Miu Miu. Balze e tessuto impalpabile, invece, per il top rosso di Alexander McQueen, per le romantiche che però vogliono anche osare. Tanti sono i modi di indossarli per valorizzare il corpo. Ad esempio se non si vogliono evidenziare le gambe con minigonne e shorts, si possono abbinare ad una gonna lunga fino ai piedi, o ad un paio di pantaloni over. I top all'unicinetto dal fascino vintage chic da indossare su gonne midi a righe colorate firmati Altuzarra, i micro top in cotone effetto Anni 90 per look girlish & pop di GCDS, le scenografiche bluse dalle maniche a maxi volants di Elisabetta Franchi e le mini maglie tricot con ruches e trafori in puro stile boho di Isabel Marant da portare su jeans bianchi, perfetti sia di giorno che di sera, ci ricordano che i crop top e l'ombelico in vista sono il fashion statement dell'estate 2020.

Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA