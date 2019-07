Il Rione Sanità, Martin Eden e mafia Le storie tra fiction e realtà italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONCORSOIl sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Roberto De Francesco, Massimiliano Gallo. Ecco una ulteriore reinvenzione di teatro e testo facendo vero cinema sul testo di Eduardo De Filippo. Oggi nella zona Sanità di Napoli comanda e giudica Antonio Barracano, giovane, vigoroso, tatuato, che distingue gente per bene e per carogna. Con l'amico medico sovrintende anche ad attività legali, opera al di fuori dello Stato quanto superpartes.La mafia non è più' quella di una volta di Franco...