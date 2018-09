CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOUn'ovazione con il pubblico in piedi durata circa 10 minuti e tanta commozione, anche da parte di Paolo Taviani, in sala con la moglie Lina Nerli Taviani (nella foto) ha accolto la proiezione alla Mostra di uno dei capolavori che ha firmato con il fratello Vittorio, La Notte di San Lorenzo (1982) presentato in versione restaurata a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e di Istituto Luce-Cinecittà alla sezione Venezia Classici.«Avevo intorno un pubblico molto appassionato e ho cercato di intonarmi alle...