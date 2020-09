IL RICORDO

Se ne andato nel sonno nel suo letto di casa ieri notte. Così è morto Mario Messinis, uno dei più grandi e autorevoli esperti di musica, prestigiosa firma storica del Gazzettino da sempre. La critica perde uno degli ultimi suoi padri nobili. un grande appassionato e un profondo divulgatore. Veneziano purosangue, nato nel 1932, Messinis ha incarnato la figura dello studioso capace di portare il suo sapere fuori dall'accademia per metterlo al servizio della cultura militante, fatta di attività sul campo. Un'attività che lo ha visto tra i protagonisti della vita intellettuale di Venezia, del nostro paese e apprezzato a livello internazionale. I funerali si svolgeranno venerdì 11, alle 11, nella chiesa di San Giorgio dei Greci, secondo il rito ortodosso.

FIGURA A TUTTO TONDO

Saggista raffinato, con una collaborazione al nostro giornale iniziata nel 1962 e proseguita fino all'altro giorno, Messinis ha solcato i flutti, tranquilli o tempestosi, delle avanguardie musicali del Secondo dopoguerra. Direttore della Biennale Musica dal 1979 al 1987 e ancora dal 1992 al 1996 ha portato tutta la sua curiosità nei programmi proposti; se l'Italia ha conosciuto negli anni compositori come John Cage e György Kurtág lo deve a lui. Ivan Fedele, attuale direttore della Biennale Musica lo ricorda così: «È stata una delle menti più lucide della musicologia internazionale. Ne rimpiangiamo non solo l'intelligenza acuta e la sottile ironia che accompagnava i suoi testi, ma anche il generoso atteggiamento nei confronti dei giovani artisti e compositori, da lui sostenuti a prescindere dal loro orientamento estetico».

LA CARRIERA

È stato sovrintendente del Teatro La Fenice, che da questa mattina ha abbrunato la bandiera sulla facciata del teatro, dal 1998 al 2001; in precedenza aveva ricoperto anche la carica di consulente artistico dal 1993. Queste le parole di Fortunato Ortombina, attuale sovrintendente: «Uomo di profonda cultura, ha ricoperto cariche tra le più prestigiose nelle istituzioni veneziane, quali tra le tante quelle alla Fenice e alla Biennale. Ma il suo essere militante non si è manifestato soltanto nel suo mestiere di critico illuminato: ha sempre cercato di animare il dibattito culturale per la nostra città, un dibattito ogni volta teso a indurre ognuno di noi a servire l'identità di Venezia. La sua carriera naturalmente non si è sviluppata solo in laguna, ci sono stati tantissimi incarichi anche al di fuori della città e a livello nazionale, senza però per questo abbandonare mai Venezia. Questo è forse il motivo per cui lo ricordo e lo rispetto di più».

IL SUO IMPEGNO

Per chi frequentava la Fenice o il Teatro Alle Tese, passando per conferenze e introduzioni all'opera alle Apollinee, era una figura non solo di riferimento, ma anche in certo modo familiare. Sotto la sua aria pensierosa si celava un animo battagliero e la capacità di esaltare o stroncare con una sola battuta, pronunciata con dolcissima cadenza veneziana e quasi sempre a fil di labbra. Cortesissimo e allo stesso tempo deciso, testimone di centinaia di serate di musica raccontate con leggiadria cui non veniva mai meno lo spirito del critico, elegante anche nelle censure di questo o quell'interprete, gentiluomo sempre. Un unico rammarico: non essere riuscito a vedere la Fenice reinventata negli spazi dopo la pandemia. La salute non gli ha permesso di andare a teatro; probabilmente gli sarebbe piaciuta, avrebbe fatto un sorriso sornione e le avrebbe dedicato una battuta delle sue.

LE TESTIMONIANZE

Commosso Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto: «C'è solo un grande dolore. Ricordo quando ero nel settore Comunicazione della Fenice una iniziale contrarietà alle iniziative del Teatro che cozzavano con la fisionomia austera che Messinis voleva fosse incarnata dall'ente lirico. Ma ben presto capì che era importante smuovere le acque, avvicinare anche con letture provocatorio e di nuova interpretazione i programmi dell'ente lirico. Capì, lui legato ad una visione classica del teatro, che c'era bisogno di uscire dai clichè. Ne è nata ben presto un'amicizia feconda pur giungendo da intuizioni diverse». E anche la Biennale in una nota ha voluto ricordare la memoria di Messinis. Il Presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, a nome del Consiglio di amministrazione e dell'intero ente culturale, ha espresso la sua partecipazione al lutto che ha colpito il mondo della musica, Venezia e la Biennale per la scomparsa di Mario Messinis. «Critico, saggista, intellettuale, Messinis - ricorda la Biennale - ha testimoniato con curiosità e passione la musica contemporanea facendo, in particolare, della Biennale Musica, una delle manifestazioni più aggiornate su questo fronte.

Alessandro Cammarano

Paolo Navarro Dina

