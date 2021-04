Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOPer l'uno, le Ville Venete, per l'altro l'identità di un mondo contadino in via di scomparsa sotto l'impeto dell'industrializzazione e la sua persistenza nelle comunità di emigranti. Pur in campi e in forme diverse, Giuseppe Mazzotti e Ulderico Bernardi hanno dedicato gran parte della propria attività professionale - di più: della propria vita - alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione di aspetti peculiari della...