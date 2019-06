IL RICONOSCIMENTO Quest'anno è stato il Teatro La Fenice ad ospitare la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOQuest'anno è stato il Teatro La Fenice ad ospitare la cerimonia di premiazione della quinta edizione dei Premi Fedora. Un'organizzazione culturale e filantropica presente in 21 Paesi del mondo, impegnata a sostenere esempi d'eccellenza nell'ambito dell'Opera e del Balletto. Tra i partners dell'evento co-finanziato dal programma dell'Unione europea Europa creativa Generali e la maison d'alta gioielleria Cleef & Arpels, rispettivamente finanziatori del premio per l'Opera (di 150mila euro) e per la Danza (di 100mila euro)....