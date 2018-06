CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICONOSCIMENTONon è sempre detto che sia necessario investire una grossa cifra per togliersi lo sfizio di cenare in un ristorante stellato. In questo senso è un interessante aiuto l'inchiesta della rivista Esquire che ha compilato una lista dei 10 ristoranti stellati più economici del mondo. Una sola delle quali in Italia. E, udite udite, quest'insegna la trovate in Veneto, a Castelfranco Veneto (Tv). Si chiama Feva, il ristorante, il cui patron (assieme alla moglie Elodie) è Nicola Dinato, un padovano pieno di talento e di energia...