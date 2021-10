Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICONOSCIMENTOLa nuova 500e, evoluzione full-electric dell'iconica citycar Fiat, continua a riscuotere successi e a raccogliere premi. Dopo aver conquistato le 5 stelle nei test Green Encap che certificano la sicurezza di una vettura (massimo punteggio in tutti i parametri verificati), l'elettrica più venduta sul nostro mercato è stata votata dai consumatori britannici aggiudicandosi il titolo di Small Car of the Year ai News UK Motor...