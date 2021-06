Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICONOSCIMENTOIl premio Giorgio Lago Juniores-Nuovi talenti del giornalismo 2021 si è tinto di rosa e parla trevigiano e bellunese. Tra i maturandi dei licei veneti saranno sul podio Angelica Lucatello, del liceo scientifico Da Vinci di Treviso, con l'articolo Sapere è potere: ecco il perché. Sul secondo gradino Giuditta Rovelli, dello scientifico Galilei di Belluno, con Somewhere over the indifference e sul terzo Francesca Dussin, del...