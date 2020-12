IL RICONOSCIMENTO

È Paolo Pergola, con il racconto «Attraverso la finestra di Snell. Storie di animali e degli umani che li osservano» (Italo Svevo), il vincitore della 57a edizione del Premio letterario Regione del Veneto «Leonilde e Arnaldo Settembrini» - Mestre, il premio nato nel 1959 e dedicato a novelle e racconti. Il vincitore è stato scelto dal voto online di trenta abbonati del Teatro Toniolo di Mestre tra la terna dei finalisti selezionati, a loro volta, dalla giuria tecnica presieduta da Giancarlo Marinelli e composta da Emmanuela Carbè, Massimiliano Forza, Simona Nobili e Manlio Piva.

Nato a Torino e residente in Toscana, zoologo di professione ma con la passione per la letteratura, Pergola ha avuto la meglio su Maria Attanasio, con il suo «Lo splendore del niente e altre storie» (Sellerio), e su Francesca D'Aloja, con «Corpi speciali» (La Nave di Teseo).

ONLINE

La cerimonia è stata inserita nel palinsesto «Radio Veneto dramma», iniziativa ideata da Giancarlo Marinelli, come direttore artistico di Arteven. Ne è nato un racconto con la video presentazione dei tre scrittori finalisti, le letture di brani dei libri degli attori di Theama Teatro e la colonna sonora dei musicisti della Giovane Orchestra Metropolitana di Mestre. A presentare è stata Monica Vallerini, la regia di Giancarlo Marinelli.

«La 57. edizione del Premio letterario Settembrini si è presentata quest'anno in una versione decisamente particolare e innovativa per via dell'emergenza Covid-19» ha commentato l'assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Un'edizione che non è stata vissuta in presenza, come negli anni scorsi, ma online all'interno del circuito Radio Veneto dramma di Arteven, in streaming dal Teatro Comunale della Città di Vicenza. Una soluzione che ha garantito la continuità di questo importante appuntamento e ci ha consentito di apprezzare, ancora una volta, il valore dei racconti presentati. I complimenti al vincitore e un profondo grazie a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo premio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA