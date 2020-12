L'INTERVISTA

Da Carlo Goldoni dritto-dritto a questo tempo segnato dal Covid-19. È nella contemporaneità dello sguardo sul mondo del grande drammaturgo veneziano che Giulio Scarpati vede la forza del testo teatrale a cui sta lavorando in questi giorni a Padova. L'attore è protagonista del nuovo allestimento de Il teatro comico prodotto dal Pptv (che tiunisce le compagnie venete Ensemble, Pantakin, Tam, Teatro Scientifico, Theama, Tib) e coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto. La commedia scritta da Goldoni per l'impresario Medebach è un testo meta-teatrale e l'adattamento di Eugenio Allegri, che firma anche la regia della produzione veneta, ne mette in evidenza la grande modernità. In scena, assieme a Scarpati un gruppo di attori veneti: Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago.

Scarpati, come è nata la sua partecipazione al progetto?

«Sono stato coinvolto dal PPTV e dallo Stabile, con cui ho lavorato ai tempi della direzione di Alessandro Gassman. E parlando con Allegri ho compreso che l'impostazione del lavoro mi interessava. È abbastanza difficile, molto teorico. Invece Eugenio voleva irrorarlo del sapore vero delle compagnie quando provano. Perché in fondo questo è: il racconto di una prova di scena che diventa riflessione».

Una riflessione oggi ancora aperta?

«In tempo di Covid, mentre i teatri sono chiusi e non si può recitare, il pensiero sul ruolo del teatro è assolutamente attuale. Goldoni parla del ruolo sociale degli attori, dell'importanza del lavoro dei comici. Ecco, oggi mi sembra interessante ragionare su quanto siano importanti le arti sceniche nella nostra società».

Dunque un testo che parla al contemporaneo?

«Certamente. Goldoni mette in scena la sua visione di teatro, che deve avere una propria dignità. Si critica la precarietà di chi fa teatro. Ed è una questione ancora aperta, perché oggi la scena italiana vive una forte crisi legata proprio alla pandemia».

Oggi il teatro viene chiuso, perché è solo divertimento, e vive una forte precarietà.

«Certo, ma malgrado questo l'idea che siamo qui, malgrado il Covid, a provare e a lavorare è importante. Con tutte le attenzioni e i protocolli, ma essere qui alle Maddalene di Padova è un modo per ribadire che il teatro è una costruzione forte. Se il pubblico vedesse le prove, quanto lavoro c'è dietro Non è una cosa facile».

uale ponte vede tra Goldoni e l'oggi?

«Goldoni raccontava la sua epoca, dalla vita in campiello alle baruffe. Chi andava a teatro ritrovava la vita. Oggi c'è ancora bisogno di quella vita in scena: si possono usare altri mezzi, lo streaming e il virtuale, ma la presenza degli attori è un'altra cosa».

Come esce cambiato il teatro dalla crisi Covid?

«Io vorrei tanto che una riforma goldoniana avvenisse nel teatro di oggi, una riforma vera. I teatri devono consorziarsi, lavorare assieme in uno spirito unitario. Non ha senso una competizione tra le compagnie, serve un progetto più ampio. E fare rete».

Giambattista Marchetto

