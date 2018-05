CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il referendumSi potevavotare l'ItalicumLe lettere ai giornali, i dibattiti in TV e le opinioni degli amici e dei conoscenti, ci dicono che una percentuale altissima di italiani dimostra a parole di non avere nessuna stima dei propri politici. Poi, quando i cittadini decidono il voto, ecco la metamorfosi: si contraddicono votando in massa i politici che disprezzavano. Un esempio vistoso lo abbiamo avuto col referendum del dicembre 2016. Tutti i maggiori partiti, di destra e di sinistra (e diversi oppositori di Renzi nel Partito democratico),...