Il reddito di cittadinanza è un provvedimento un po' avulso da quella che è la cultura del popolo Veneto e delle genti del Nord in generale, e non potrebbe essere altrimenti se sin da piccolo in famiglia ti insegnano principi quali onestà, rettitudine eccetera ma soprattutto lavoro, lavoro, lavoro. Non a caso i big della Lega alle cene nostrane con i loro elettori si sentono spesso in dovere di giustificare tale concessione al M5S con il cambio il conseguimento di risultati quali la legge sulla sicurezza e l'immigrazione, l'abolizione della...