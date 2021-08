Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il rave party che, nel comune di Valentano, ha devastato un'azienda agricola, provocato un morto, danneggiato le attività turistiche, messo a repentaglio la salute pubblica, ha giustamente sollevato parecchi interrogativi. Perché il Ministero dell'interno non ne sapeva nulla? Perché, una volta occupata illegalmente l'area, le forze dell'ordine hanno atteso cinque giorni prima di intervenire? Perché in Francia (il paese in cui viene...