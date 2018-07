CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il rapporto tra sostenibilità, attenzione all'ambiente, progresso sociale e successo aziendale è sempre più forte, come dimostra il recente pacchetto di misure sull'economia circolare adottato dall'UE. Questo impegno fa intendere la centralità del tema e porta in primo piano una nuova consapevolezza. La sostenibilità, l'attenzione all'ambiente, il benessere della comunità, l'eticità di un'impresa, non sono solo un valore aggiunto e un plus reputazionale per aziende all'avanguardia, ma dei veri e propri strumenti che, nel lungo periodo,...