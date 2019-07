CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il rapporto Istat ha dato consistenza numerica e rilievo mediatico ad un fatto da tempo evidente, eppure invisibile, alla politica e non solo. L'Italia, quanto e più dell'Europa, è in declino demografico. È un problema serio, per troppo tempo sottovalutato, che ho richiamato con forza nel recente incontro con i candidati alle europee e nell'Assemblea del 6 giugno. Perché il mondo dell'impresa e del lavoro dovrebbe porre e porsi un problema in apparenza al di fuori dei propri interessi e del proprio ruolo? Le ragioni sono più d'una....