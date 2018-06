IL RADUNO Gli eroi son tutti giovani e belli. E di Elvis non si ricorda l'umiliante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RADUNOGli eroi son tutti giovani e belli. E di Elvis non si ricorda l'umiliante declino, ma lo zenith della fama. The King deponeva per sempre la sua corona 41 anni fa, al culmine di una discesa tra psicofarmaci, alcol e cibo. Ma gli ultimi concerti, in cui non aveva neppure al lucidità di scandire i propri successi, sono stati archiviati. A resistere è l'icona del rock & roll, il bianco karateca che cantava come un nero, con quel timbro di velluto e le movenze mozzafiato.A Treviso il raduno più grande d'Italia promette di far rivivere,...