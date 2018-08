CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOVENEZIA Quella tragica sera che ha sconvolto per sempre insieme alla sua, la vita di altre due famiglie, Ivan Bastasin, l'ha rivissuta fotogramma per fotogramma con il suo legale. Ieri mattina, nella casa di Sacca Fisola, dove si è chiuso al mondo. «Un racconto doloroso a tratti straziante, intercalato da un angosciante interrogativo come potrò convivere con questa angoscia? ben conscio di quanto successo». A parlare è l'avvocato Renato Alberini che ha accettato la difesa del sostituto gondoliere di 28 anni che venerdì sera...