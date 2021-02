IL RACCONTO

Un incubo lungo 454 giorni raccontato in 312 pagine. La terribile esperienza di trovarsi prigionieri in un covo jihadista, ma anche il sollievo di poter pronunciare finalmente la parola libertà. L'autrice del libro è la pittrice canadese Edith Blais. L'altro protagonista, che per la prima volta scrive una lettera pubblica raccontando le proprie emozioni, è il trentenne architetto padovano Luca Tacchetto. Il 15 dicembre 2018 erano stati sequestrati da una banda di malviventi in Burkina Faso e poi consegnati ad un'organizzazione terroristica che li ha tenuti in ostaggio in Mali (per gran parte del tempo separati) fino allo scorso 12 marzo.

Il volume, per ora solo in lingua francese, si intitola Le sablier, La clessidra. Pubblicato dalla casa editrice Éditions de l'Homme, uscirà domani. Edith in questi giorni sta facendo il giro di giornali, radio e tv per portare la sua toccante testimonianza. Luca ha invece scelto una strada molto diversa - il silenzio e il ruolo di insegnante in una scuola superiore trentina - ma il suo nome compare più volte capitolo dopo capitolo.

IL FILMATO

La figura dell'architetto di Vigonza è centrale quando Edith racconta di essersi trovata davanti due carcerieri con un cellulare in mano. Sul display un video in cui parla Luca. «Mi hanno allungato il telefono e il mio cuore si è fermato. Il sangue pulsava forte sulle mie tempie ed ero completamente stordita. Non riuscivo a crederci, stavo per vedere il mio piccolo Luca. Premuto il bottone play, avevo paura di quello che avrei scoperto. (...) Le sue mani, i suoi vestiti, le sue labbra. Mi sembrava che stesse bene, mi diceva di non inquietarmi. Mi diceva che non dovevo perdere la speranza e che un giorno ne saremmo usciti».

Poi ecco i passaggi più importanti: «Quando mi ha annunciato che si è convertito all'Islam il mio cuore non faceva più nessun battito. Non capivo più niente. Perché aveva aderito a quella religione? Lo conoscevo bene ed ero convinta che non l'avrebbe mai fatto senza un motivo per farlo. Sicuramente ne avrebbe tratto profitto in qualche modo, ma perché parlarmene nel video? (...) Diceva che stava imparando l'arabo e stava imparando il Corano. (...) Lo trovavo magnifico anche se la sua barba gli dava un'aria troppo musulmana. (...) Ha detto che cercava di trarre il meglio da questa sventura, poi mi ha salutato dicendomi di continuare ad essere coraggiosa e augurandomi di tutto cuore di poter tornare presto in Canada».

LA LETTERA

Nel libro c'è spazio anche per una post-fazione di Tacchetto, scritta lo scorso 13 ottobre: «Siamo rientrati da qualche mese e comincio appena a comprendere che siamo finalmente davvero liberi. (...) Non ci sono colpevoli né vincitori né perdenti. Siamo riusciti a riavere la vita che dei Kalashnikov ci avevano tolto. Penso a coloro che sono ancora in prigionia. Possiamo testimoniare che la perdita della libertà è molto difficile, fortunatamente per noi è finita. (...) A volte mi succede di avere il cuore che piange di felicità. Non ricordo se prima di questa esperienza avessi a tal punto coscienza di ogni piccolo soffio di vita. La piccola Edith cantava spesso una canzone che continua a ripetersi senza sosta nella mia testa: Sarà quel che sarà, il futuro non è nostro. Si vedrà». Poi Tacchetto conclude: «Grazie alla vita». Nella mente ancora il deserto del Mali. Negli occhi le montagne trentine e la campagna padovana. E una libertà da respirare a pieni polmoni.

Gabriele Pipia

